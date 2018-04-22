ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

В ополчении сообщили о так называемой «помощи» со стороны ВСУ.

Разведка ЛНР получила доступ к данным о потерях личного состава в украинской армии в зоне оперативно-тактической группировки войск «Луганск» за апрель текущего года. Примечательным является, что эти данные указывают не только на потери в ВСУ в связи с военными действиями. В частности, в руки ополчения попала и информация о дезертирах.

Как выяснилось, за апрель из подразделений на передовых позициях оперативно-тактической группировки войск «Луганск» дезертировало пятьдесят военных с оружием и боеприпасами. Погибли семь бойцов, ранения получили одиннадцать силовиков.

Ситуацию прокомментировал военный армии ДНР с позывным «Степан», несущий службу в районе Горловки. По его словам, украинские силовики таким своеобразным способом помогают ополчению – поскольку, чем меньше сил противника, тем проще с ним вести боевые действия.

«Плюс, они сами видят, что повально бегут с передовой их товарищи — а это, поверьте, деморализует очень сильно, не менее, чем поражения в боях», - отметил ополченец.

СМИ передают о возвращении ДНР в Славянск. В городе, несмотря на меры Киев по глушению «антиукраинских» сигналов, вновь доступны телеканалы Донецкой народной республики. Об этом факте на своей странице в Фейсбуке заявил местный активист Александр Белименко.

«Обычный телевизионный эфир в Славянске. Сегодня утром украинцев приветствовал Басурин на «Оплот ТВ», а вместе с ним – и телеканал «Россия 1», – отметил он.