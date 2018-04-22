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Явка с повинной: мы — русские тролли


Добавлено: 22 апр 2018 в 02:53, Категория: Новости на сегодня
Явка с повинной: мы — русские тролли

Британия и Штаты сделали беспрецедентное заявление о том, что Россия проникла в миллионы компьютеров и грозит кибератаками западной цивилизации.

Это говорит о том, что Запад объединяет усилия уже не только по Сирии, но и в плане кибервойн. Уже есть информация о том, что «активность российских троллей увеличилась в сотни раз».

Это может стать прелюдией к ужесточению санкций. В связи с чем вынуждена сделать признание: я — русский тролль. Да, тот самый. Один из миллионов, «числящихся в штате Ольгино и получающих зарплату от Пригожина».

Именно мы, активные пользователи соцсетей из России — подрываем безопасность и целостность Европы, вмешиваемся в выборы и назначаем президентов по всему миру.

Как? Да очень просто. Наше главное преимущество — мы используем голову не только для того, чтоб в неё есть и умеем работать с информацией.

Мы не ленимся искать первоисточники и читаем дальше заголовков. Мы знаем, как разговорить дедушку Гугла и как пользоваться сервисом поиска картинок. У нас хорошая память.

Но не потому, что при рождении штатный сотрудник КГБ вживил туда микросхему. А потому что наш мозг — наша самая главная флешка. Которой не грозит никакой технический сбой и кибератака. У каждого из нас неплохие базовые знания по химии, физике и прочим наукам. Нет, это не спецкурсы ФСБ. Просто нас хорошо учили в школе.

Да, многие из нас не могут взломать ваш компьютер. Но мы можем взорвать ваш мозг всего одним неудобным вопросом или фактом из вашей же не столь отдалённой истории. Да, мы не верим на слово джентльменам и, если нам не предоставляют доказательств, мы ищем и находим их сами.

Каждый из нас уже немного юрист, военный эксперт, историк, юрист-международник и специалист по распознаванию фейков. И вы сами вынудили нас стать такими. Ваша бесконечная ложь, безнаказанность и угрозы привели нас к понимаю того, что бороться с вами можно, в том числе, и обличая ваше враньё и неблаговидные поступки.

Понятное дело, что вам это не нравится. Вы, привыкшие быть правдой в последней инстанции, сегодня на стену лезете от того, что на каждое ваше слово находится масса изобличающих вас фактов и контраргументов.

Потому вы и хотите поставить нас вне закона, обозвав троллями и пугая нами своего доверчивого обывателя, которому вы проводите ежедневную лоботомию своими фейк-ньюс.

Потому что их незнание — ваша главная сила. Равно, как ваш мир — это война, а ваша свобода — их рабство.

Мы же своей неуёмной жаждой правды подрываем ваш десятилетиями создаваемый пузырь дезинформации, которым вы хотите окутать всю планету.

И ваш главный оплот — общество, основанное на духовной нищете и невежестве. Тем более, что в массе своей люди слабы и трусливы, они боятся правды и вы используете это, управляя ими с помощью обмана. Все чётко по Оруэллу.

Именно по этой причине вы и называете троллями всех, кто малейшим образом подрывает ваш «авторитет», выражая сомнение в вашей «правдивости» и предавая огласке нелицеприятные факты, которые вы хотите скрыть.

Именно поэтому Ассанж безвылазно застрял в посольстве Эквадора, Сноуден скрывается где-то в окрестностях Москвы, а тысячи самых активных русскоязычных пользователей ежедневно блокируются Фейсбуком.

Вы нас боитесь. Поэтому и объявили нам войну. Не понимая, что нас гораздо больше, чем значится в состряпанных вами же «зарплатных ведомостях из Ольгино».

На самом деле нас «тьмы, и тьмы, и тьмы». Ибо каждый житель России, ратующий за свою страну и хоть немного интересующийся политикой, — в вашем понимании будет троллем.

А теперь прикиньте на калькуляторе, сколько нас и расскажите, как планируете заставить нас замолчать и таким образом победить.

Мы очень внимательно слушаем.

И, да! Можете и дальше вводить против нас санкции. Вот только, боюсь, от этого мы станем ещё активнее. А оно вам надо?)

Юлия Витязева


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Добавлено: 22 апр 2018 в 02:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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