Захарова допустила отмену виз для граждан Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала в интервью телеканалу «Дождь» об улучшении российско-грузинских отношений и допустила введение безвизового режима для граждан Грузии.

Захарова отметила: «Не исключаем и введения безвизового режима для граждан Грузии, но для этого нужна совместная проработка вопросов безопасности и антитеррора, а грузинские власти на это пока не идут». При этом Захарова напомнила, что Россия более двух лет назад отменила визовые ограничения, действовавшие для граждан Грузии с 2006 года: «Сегодня любой гражданин Грузии может приехать к нам по частному приглашению, которое любой россиянин рутинно оформляет через миграционную службу. Без проблем выдаются учебные, деловые, гуманитарные визы».

Дипломат подчеркнула, что в последнее время надежда на улучшение российско-грузинских отношений «не просто появилась, но и успешно реализовалась». Захарова уточнила, что восстановилась и многократно выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное и наземное транспортное сообщение, а также развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.