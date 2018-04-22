Жертвами теракта в Кабуле стали 57 человек

В результате взрыва в Кабуле погибли 57 человек, еще 119 человек получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Террорист-смертник привел взрывное устройство в действие рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Отметим, в Афганистане 14 апреля открылась регистрация избирателей перед выборами в парламент и окружные советы, которые запланированы на октябрь.