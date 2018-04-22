Звездный Instagram: встречи с друзьями, fashion-заметки, путешествия и съемки

Данила Козловский, Ольга Зуева и Равшана Куркова

Чем знаменитости были заняты в последние семь дней? Уж точно не скучали — NEWSTES.RU пролистал странички звезд в Instagram и теперь рассказывает о самом интересном.

Сестры Кардашьян-Дженнер, Алессандра Амбросио и Джиджи Хадид веселились в эти дни на фестивале Coachella, Джаред Лето пополнил свой фотоархив традиционными для туристов кадрами из Парижа, а Джей Ло и Анна Седокова обновили ленты в соцсетях свежими селфи.

Екатерина Климова, Светлана Ходченкова и Екатерина Вилкова в это же время постили снимки со съемок новых фильмов со своим участием, а Кристина Асмус и Мария Кожевникова посвятили это время семьям.

Кто еще и как провел минувшую неделю — в нашей Instagram-подборке. Приятного просмотра!

Наталья Водянова с детьми

Ксения Собчак

Тина Канделаки

Иван Ургант и Данила Козловский

Ольга Шелест

Полина Киценко

Наталья Ионова и Матильда Шнурова

Оксана Лаврентьева

Сергей Шнуров и Ника Белоцерковская

Кети Топурия

Елена Темникова

Дима Билан

Кортни и Ким Кардашьян

Кайли Дженнер

Кортни Кардашьян

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Эмили Ратажковски

Эшли Грэм

Алессандра Амбросио

Татьяна Навка

Сергей Лазарев

Полина Гагарина

Ани Лорак

Ольга Серябкина

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Анна Седокова

Светлана Бондарчук

Равшана Куркова

Екатерина Климова

Светлана Ходченкова

Екатерина Вилкова

Кристина Асмус с дочерью

Мария Кожевникова с сыном

Рената Литвинова

Нина Агдал

Виктория Бекхэм с детьми

Дэвид Бекхэм

Джаред Лето

Дженнифер Лопес