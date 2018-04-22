Звездный Instagram: встречи с друзьями, fashion-заметки, путешествия и съемки

Данила Козловский, Ольга Зуева и Равшана Куркова
Чем знаменитости были заняты в последние семь дней? Уж точно не скучали — NEWSTES.RU пролистал странички звезд в Instagram и теперь рассказывает о самом интересном.
Сестры Кардашьян-Дженнер, Алессандра Амбросио и Джиджи Хадид веселились в эти дни на фестивале Coachella, Джаред Лето пополнил свой фотоархив традиционными для туристов кадрами из Парижа, а Джей Ло и Анна Седокова обновили ленты в соцсетях свежими селфи.
Екатерина Климова, Светлана Ходченкова и Екатерина Вилкова в это же время постили снимки со съемок новых фильмов со своим участием, а Кристина Асмус и Мария Кожевникова посвятили это время семьям.
Кто еще и как провел минувшую неделю — в нашей Instagram-подборке. Приятного просмотра!