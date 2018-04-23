Аграмунта подозревают в лоббизме интересов Азербайджана в ПАСЕ

Бывший президент ПАСЕ Педро Аграмунт упоминается как лоббист интересов Азербайджана в отчете независимого органа высшего расследования по коррупции в Ассамблее.

В качестве примеров приведены: отчет группы с участием Аграмунта по поводу конституционного референдума 2009 года в Азербайджане, голосование по кандидатуре содокладчика по Азербайджану в 2009 году, ситуация с отчетом Штрессера по политическим заключённым в Азербайджане и другие случаи.

Авторы отчета также подозревают представителей Азербайджана в поддержке кандидатуры Аграмунта на пост президента ПАСЕ в 2012 году.

В тексте отчета сказано, что «была группа лиц, работавших в ПАСЕ в пользу Азербайджана … Семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи».

Ранее нардеп Ирина Геращенко заявила, что на комитет ПАСЕ примчались русские с «карманным Аграмунтом».

Фото: EurActiv