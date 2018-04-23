Алиев рассчитывает на укрепление экономических связей Азербайджана и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удовлетворен развитием экономических отношений своей страны с Россией. Об этом он заявил на встрече с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным в Баку.

По словам Алиева, в результате эффективного взаимодействия двух государств экономическое сотрудничество укрепляется, связи между отдельными предприятиями усиливаются. Он выразил уверенность, что экономические связи будут укрепляться и впредь.

Орешкин, в свою очередь, отметил, что за несколько месяцев с момента его последнего визита в Азербайджан в декабре прошлого года страны оба государства сделали ряд серьезных шагов вперед в экономическом сотрудничестве.

Встреча была посвящена вопросам, связанным с международным транспортным коридором «Север – Юг». Кроме того, Алиев и Орешкин обсудили перспективы сотрудничества в области инвестирования, туризма, сельского хозяйства.