Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)

14 апреля США совершили очередной акт военной агрессии, запустив ракеты по территории суверенного сирийского государства.

В качестве предлога была использована старая проверенная провокация с химическим оружием. Впрочем, как бы печально это не звучало, к подобному беззаконию мировое сообщество уже успело привыкнуть — новый этап американской «политики бомб» начался практически сразу же после окончания Второй мировой войны. И одними из первых, на кого упали американские бомбы, оказались мы.

Агрессия США: воздушные бои над Дальним Востоком и Чукоткой

Самая страшная война в истории человечества еще не успела закончиться, а вчерашние союзники уже начали подглядывать за советским Дальним Востоком. Увы, на тот момент у наших заокеанских звездно-полосатых друзей еще не было спутников, позволявших следить за всеми и вся с небесно-безопасного расстояния, поэтому они посылали к нам самолеты разведчики.

Одним из первых воздушных боев можно считать перехват нашими «Аэрокобрами» над территорией Кореи американского бомбардировщика В-29 еще в 1945 году. В результате обстрела американец был вынужден приземлиться на аэродром Хамхын, где в то время базировалась советская авиация.

А в мае 1950 года американские «Мустанги» F-51 попытались атаковать чукотский аэропорт Уэлькаль, однако были вынуждены принять бой с нашими Ла-11 и бежать. В результате один американец был сбит, а советский самолет, получив повреждения, сумел благополучно приземлиться.

ВВС США разбомбили военный аэродром в 165 км от Владивостока

К сожалению, следующая попытка атаки советского аэродрома будет более успешной. Восьмого октября 1950 года два американских истребителя Локхид F-80C «Шутинг Стар» спокойно преодолевают воздушную границу СССР, углубляются на 100 километров вглубь и атакуют военный аэродром «Сухая речка» — это в 165 километрах от Владивостока. В то время на нем базировался 821-й истребительный авиаполк 190-й истребительной авиадивизии, вооруженный старыми американскими поршневыми «Кингкобрами». Пилоты ВВС США прекрасно знали, что этот тип самолетов не сможет противостоять их «метеорам», поэтому они улетели, только полностью израсходовав свой бомбовый и стрелковый запас, успешно поразив все цели.

Было уничтожено несколько беззащитных, стоявших на земле самолетов. К сожалению, мы не знаем точное число погибших и раненых, но они, несомненно, были. По словам местных жителей, помимо военнослужащих, также погибли обычные девушки, которые приехали к пилотам в выходной день.

В дальнейшем, американская сторона, с присущим ей высокомерием «выразила сожаление, что американские вооруженные силы оказались замешанными в инциденте с нарушением границы СССР и нанесении ущерба советской собственности».

Один из пилотов, Олтон Квонбек не смог отказать себе в удовольствии заявить: «На аэродроме стояло много самолетов — мечта любого летчика. У русских не было готовых самолётов или ракет, чтобы отразить нашу атаку. Это было в воскресенье после обеда. Для русских это было, как Перл-Харбор».

Можно себе представить, с какой радостью и азартом этот летчик, и другие подобные ему американцы, сбросили бы бомбы на советские города.

Преднамеренная провокация

Несмотря на то, что американцы во всеуслышание объявили об «ошибке пилотов», трезвый анализ ситуации позволяет с твердой уверенностью говорить о преднамеренной провокации. За некоторое время до инцидента на южнокорейскую базу Тэгу из Японии заблаговременно переместили новейшие реактивные «Локхиды». Советский аэродром отличался от северокорейского военного аэродрома Чхонджин, который якобы и должны были атаковать американские пилоты. Стояла идеальная погода для полетов, и ошибиться в навигации было практически невозможно. К тому же, вышеупомянутый Квонбек уже в то время работал на ЦРУ и в дальнейшем вошел в сенатский комитет по разведке.

Советская сторона сделала соответствующие выводы, поэтому уже в скором времени на Дальний Восток была переведена 303-я истребительная авиадивизия, вооруженная новейшими МиГ-15. Вероятно, это решение смогло уберечь Дальний Восток от новых американских бомбежек.

Как силы ПВО СССР сбивали американцев

Тем не менее, пограничные воздушные инциденты не прекращались. В период с декабря 1950-го года по сентябрь 1956 года советские силы ПВО истребили с десяток незваных американских гостей, решивших заглянуть в воздушное пространство СССР.

Зачем ВВС США сбили пассажирский самолёт СССР

Еще один инцидент этого периода заслуживает более пристального внимания. 27 июля 1953 года пара американских истребителей сбила пассажирский ИЛ-12, летевший из Порт-Артура во Владивосток.

Полет проходил над суверенной территорией Китая, самолет имел советские опознавательные знаки и был безоружен. Что делали американцы над территорией одного чужого государства и почему они сбили безоружный транспортный самолет другого государства?

Наиболее вероятным является предположение, что бывшие союзники охотились за высшим командным составом советского тихоокеанского флота, а также за маршалом Малиновским. В тот день он действительно должен был лететь во Владивосток этим рейсом. Однако в последний момент состав пассажиров изменился, и американцы сбили не тех, на кого охотились.

Как видите, наши «западные партнеры» уже в то время относились к суверенитету других стран очень своеобразно.

Впрочем, все это очень характерно для военной авиации США. Человеколюбивые американцы, ратующие за свободу и соблюдение прав человека, уничтожали Дрезден, стирали в атомный пепел Хиросиму и Нагасаки. А потом, уже привычно, по накатанной колее разносили в пух и прах прочие «неважные» страны: Северную Корею, Вьетнам, Югославию, Ирак. Они бомбили везде, где им не могли дать должного отпора. При этом действовали трусливо, стараясь иметь решающее военное преимущество, работали всегда с недосягаемой высоты.

Бомбежка Сирии в очередной раз показала, что для достижения собственных целей Соединенные Штаты привычно используют средневековое «право силы». При этом истинная причина уничтожения неугодных стран может никогда даже не прозвучать. Для собственных вассалов вполне сгодится пресловутая пробирка Колина Пауэлла, а с мнением остальных можно и не считаться. Впрочем, как долго эти «остальные» будут закрывать глаза на американские бесчинства? Вопрос остается открытым.