Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)

Показать меню
Актуально
КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года — МИД Японии  - 06:46 КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года — МИД Японии  «Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США: в Латвии начались аресты - 07:40 «Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США: в Латвии начались аресты русских активистов (ФОТО) "Филадельфия" победила "Питтсбург", "Колорадо" одолел "Нэшвилл" в плей-офф НХЛ - 07:53 ВМС Китая начнут учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24 апреля - 08:21 ВМС Китая начнут учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24 апреля Разворот: Северная Корея отказывается от ядерных испытаний - 08:32 Разворот: Северная Корея отказывается от ядерных испытаний События под Донецком потрясли ОБСЕ; заявление Лаврова по Донбассу - ДНР и ЛНР, - 08:49 События под Донецком потрясли ОБСЕ; заявление Лаврова по Донбассу - ДНР и ЛНР, развитие событий Макрогузова/Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура по бич-волею - 09:00 Макрогузова/Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура по бич-волею «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют - 09:25 «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа - 09:28 Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа готовятся к приему молодого пополнения Мемория. Ирина Блохина - 09:39 Мемория. Ирина Блохина Медики выяснили, как избежать смерти после инфаркта - 09:39 Медики выяснили, как избежать смерти после инфаркта Трамп приветствовал заморозку ядерной программы КНДР - 09:39 Трамп приветствовал заморозку ядерной программы КНДР В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР - 09:39 В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР Ким Чен Ын заморозил ядерную программу КНДР - 09:40 Ким Чен Ын заморозил ядерную программу КНДР Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита - 10:07 Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине - 10:28 В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе" - 10:32 Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с
» » Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)

Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)


Добавлено: 23 апр 2018 в 05:49, Категория: Новости на сегодня
Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)

14 апреля США совершили очередной акт военной агрессии, запустив ракеты по территории суверенного сирийского государства.

В качестве предлога была использована старая проверенная провокация с химическим оружием. Впрочем, как бы печально это не звучало, к подобному беззаконию мировое сообщество уже успело привыкнуть — новый этап американской «политики бомб» начался практически сразу же после окончания Второй мировой войны. И одними из первых, на кого упали американские бомбы, оказались мы.

Агрессия США: воздушные бои над Дальним Востоком и Чукоткой

Самая страшная война в истории человечества еще не успела закончиться, а вчерашние союзники уже начали подглядывать за советским Дальним Востоком. Увы, на тот момент у наших заокеанских звездно-полосатых друзей еще не было спутников, позволявших следить за всеми и вся с небесно-безопасного расстояния, поэтому они посылали к нам самолеты разведчики.

Одним из первых воздушных боев можно считать перехват нашими «Аэрокобрами» над территорией Кореи американского бомбардировщика В-29 еще в 1945 году. В результате обстрела американец был вынужден приземлиться на аэродром Хамхын, где в то время базировалась советская авиация.

А в мае 1950 года американские «Мустанги» F-51 попытались атаковать чукотский аэропорт Уэлькаль, однако были вынуждены принять бой с нашими Ла-11 и бежать. В результате один американец был сбит, а советский самолет, получив повреждения, сумел благополучно приземлиться.

ВВС США разбомбили военный аэродром в 165 км от Владивостока

К сожалению, следующая попытка атаки советского аэродрома будет более успешной. Восьмого октября 1950 года два американских истребителя Локхид F-80C «Шутинг Стар» спокойно преодолевают воздушную границу СССР, углубляются на 100 километров вглубь и атакуют военный аэродром «Сухая речка» — это в 165 километрах от Владивостока. В то время на нем базировался 821-й истребительный авиаполк 190-й истребительной авиадивизии, вооруженный старыми американскими поршневыми «Кингкобрами». Пилоты ВВС США прекрасно знали, что этот тип самолетов не сможет противостоять их «метеорам», поэтому они улетели, только полностью израсходовав свой бомбовый и стрелковый запас, успешно поразив все цели.

Было уничтожено несколько беззащитных, стоявших на земле самолетов. К сожалению, мы не знаем точное число погибших и раненых, но они, несомненно, были. По словам местных жителей, помимо военнослужащих, также погибли обычные девушки, которые приехали к пилотам в выходной день.

В дальнейшем, американская сторона, с присущим ей высокомерием «выразила сожаление, что американские вооруженные силы оказались замешанными в инциденте с нарушением границы СССР и нанесении ущерба советской собственности».

Один из пилотов, Олтон Квонбек не смог отказать себе в удовольствии заявить: «На аэродроме стояло много самолетов — мечта любого летчика. У русских не было готовых самолётов или ракет, чтобы отразить нашу атаку. Это было в воскресенье после обеда. Для русских это было, как Перл-Харбор».

Можно себе представить, с какой радостью и азартом этот летчик, и другие подобные ему американцы, сбросили бы бомбы на советские города.

Преднамеренная провокация

Несмотря на то, что американцы во всеуслышание объявили об «ошибке пилотов», трезвый анализ ситуации позволяет с твердой уверенностью говорить о преднамеренной провокации. За некоторое время до инцидента на южнокорейскую базу Тэгу из Японии заблаговременно переместили новейшие реактивные «Локхиды». Советский аэродром отличался от северокорейского военного аэродрома Чхонджин, который якобы и должны были атаковать американские пилоты. Стояла идеальная погода для полетов, и ошибиться в навигации было практически невозможно. К тому же, вышеупомянутый Квонбек уже в то время работал на ЦРУ и в дальнейшем вошел в сенатский комитет по разведке.

Советская сторона сделала соответствующие выводы, поэтому уже в скором времени на Дальний Восток была переведена 303-я истребительная авиадивизия, вооруженная новейшими МиГ-15. Вероятно, это решение смогло уберечь Дальний Восток от новых американских бомбежек.

Как силы ПВО СССР сбивали американцев

Тем не менее, пограничные воздушные инциденты не прекращались. В период с декабря 1950-го года по сентябрь 1956 года советские силы ПВО истребили с десяток незваных американских гостей, решивших заглянуть в воздушное пространство СССР.

Зачем ВВС США сбили пассажирский самолёт СССР

Еще один инцидент этого периода заслуживает более пристального внимания. 27 июля 1953 года пара американских истребителей сбила пассажирский ИЛ-12, летевший из Порт-Артура во Владивосток.

Полет проходил над суверенной территорией Китая, самолет имел советские опознавательные знаки и был безоружен. Что делали американцы над территорией одного чужого государства и почему они сбили безоружный транспортный самолет другого государства?

Наиболее вероятным является предположение, что бывшие союзники охотились за высшим командным составом советского тихоокеанского флота, а также за маршалом Малиновским. В тот день он действительно должен был лететь во Владивосток этим рейсом. Однако в последний момент состав пассажиров изменился, и американцы сбили не тех, на кого охотились.

Как видите, наши «западные партнеры» уже в то время относились к суверенитету других стран очень своеобразно.

Впрочем, все это очень характерно для военной авиации США. Человеколюбивые американцы, ратующие за свободу и соблюдение прав человека, уничтожали Дрезден, стирали в атомный пепел Хиросиму и Нагасаки. А потом, уже привычно, по накатанной колее разносили в пух и прах прочие «неважные» страны: Северную Корею, Вьетнам, Югославию, Ирак. Они бомбили везде, где им не могли дать должного отпора. При этом действовали трусливо, стараясь иметь решающее военное преимущество, работали всегда с недосягаемой высоты.

Бомбежка Сирии в очередной раз показала, что для достижения собственных целей Соединенные Штаты привычно используют средневековое «право силы». При этом истинная причина уничтожения неугодных стран может никогда даже не прозвучать. Для собственных вассалов вполне сгодится пресловутая пробирка Колина Пауэлла, а с мнением остальных можно и не считаться. Впрочем, как долго эти «остальные» будут закрывать глаза на американские бесчинства? Вопрос остается открытым.


Материалы по теме:

Власти Аляски хотят сотрудничать с Дальним Востоком
В центре событий с Анной Прохоровой (15.09.2017)
Япония внесла предложения по проекту энергомоста с Дальним Востоком
МИД Германии перепутал даты Второй Мировой войны
Добавлено: 23 апр 2018 в 05:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Самый старый человек в мире умер 21 апреля

Самый старый человек в мире умер 21 апреля

После ухода Кастро дружба России и Кубы будет продолжаться

После ухода Кастро дружба России и Кубы будет продолжаться

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

Одномоторный самолет разбился в Теннесси — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Теннесси — СМИ

Новости России
еще новости
Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути

Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути

Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

"Клуб Микки Мауса": в кого была влюблена Бритни Спирс, с кем дружил Джастин Тимберлейк и другие интересные истории

Новости политики
еще новости
В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

В Британии объявили о прорыве в

В Британии объявили о прорыве в "деле Скрипаля"

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало - 00:44 В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только началоСистема видеонаблюдения на вашем предприятии - 00:41 Система видеонаблюдения на вашем предприятииВ каких банках можно взять кредит на карту? - 00:41 В каких банках можно взять кредит на карту?Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России - 00:28 Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в РоссииСМИ сообщили, что мужчина, стрелявший в Теннесси, все еще на свободе - 00:23 СМИ сообщили, что мужчина, стрелявший в Теннесси, все еще на свободеПредставитель МИД РФ, комментируя заявление Хантсмана: Ошибся страной - 22:46 Представитель МИД РФ, комментируя заявление Хантсмана: Ошибся странойДуров обвинил РКН в самой агрессивной попытке интернет-цензуры в истории - 22:35 Дуров обвинил РКН в самой агрессивной попытке интернет-цензуры в историиРоссийский велогонщик Ворганов победил в общем зачете "Тура Мерсина" - 22:33 Российский велогонщик Ворганов победил в общем зачете Роскомнадзор объяснил блокировку Google - 22:21 Роскомнадзор объяснил блокировку GoogleВидео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей - 22:11 Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей«Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии - 22:07 «Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии«Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США  - 21:25 «Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США Макрон приравнял пошлины США на сталь и алюминий из ЕС к торговой войне - 21:21 Макрон приравнял пошлины США на сталь и алюминий из ЕС к торговой войне«Донецк, встречай»: Активисты отправили боевикам «коробку-сюрприз» - 21:18 «Донецк, встречай»: Активисты отправили боевикам «коробку-сюрприз»
Последние новости
Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР - 05:54 Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем - 05:49 Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО) Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути - 05:46 Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица - 05:20 Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка - 04:43 Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) - 03:46 Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией - 03:28 В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу - 03:21 Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI - 02:46 Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций - 01:56 Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции - 01:42 «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове - 01:11 Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте - 00:49 Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"