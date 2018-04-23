Анастасия Смирнова: "Егор – самовлюбленный и немного эгоистичный парень"

Одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" - Анастасия Смирнова рассказала о своем пребывании на реалити-шоу.

Нижегородка стала главным провокатором нового сезона, девушка не стесняется вскрывать правду о конкурентках. В последнем интервью блондинка поведала о недостатках Крида и отношениях с участницами шоу.

К слову, Настя уже была знакома с Егором до шоу.

Амбициозная блондинка ни раз участвовала и в других реалити-шоу, на её счету: проект "Каникулы в Мексике", "Дом-2", шоу "Инстаграмщицы", Настя даже была на передаче "Давай поженимся".

Смирнова высказалась и по поводу недостатков Крида.