Англия – серийный убийца русских царей?

Показать меню
Актуально
Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита - 10:07 Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине - 10:28 В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе" - 10:32 Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга - 10:56 Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга Красильников/Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу - 11:42 Красильников/Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу В России прокомментировали отказ КНДР от ядерных испытаний - 11:56 В России прокомментировали отказ КНДР от ядерных испытаний Россиян обяжут платно регистрировать бойцовских собак - 11:59 Россиян обяжут платно регистрировать бойцовских собак Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» обвинили в работорговле - 12:13 Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» обвинили в работорговле Франция обвинила Россию в попытке уничтожить доказательства химатаки в Думе - 12:13 Франция обвинила Россию в попытке уничтожить доказательства химатаки в Думе В Сирии погиб внештатный журналист ЧГТРК «Грозный» - 12:13 В Сирии погиб внештатный журналист ЧГТРК «Грозный» Глава Минстроя допустил реновацию в ряде крупных городов - 12:14 Глава Минстроя допустил реновацию в ряде крупных городов В Ереване задержали 11 оппозиционеров - 12:14 В Ереване задержали 11 оппозиционеров Британская полиция установила подозреваемых по делу Скрипаля россиян - 12:14 Британская полиция установила подозреваемых по делу Скрипаля россиян ООН посчитала потери в Донбассе: за четыре года погибли больше 2,5 тысяч человек - 12:25 ООН посчитала потери в Донбассе: за четыре года погибли больше 2,5 тысяч человек Умерла актриса Нина Дорошина - 12:41 Умерла актриса Нина Дорошина США инициировали проверку всех двигателей Boeing 737 - 12:42 США инициировали проверку всех двигателей Boeing 737
» » Англия – серийный убийца русских царей?

Англия – серийный убийца русских царей?


Добавлено: 23 апр 2018 в 08:56, Категория: Политика
Англия – серийный убийца русских царей?

Обвиняя Россию в "государственных убийствах" на своей территории, Англия проявляет чудовищное лицемерие, так как стояла за смертью, по крайней мере, пяти русских царей.

Когда на Западе и особенно в Британии кричат и беснуются в связи с применением якобы Россией "впервые после Второй мировой войны химического оружия на британской земле" и осуществляемыми-де ею политическими убийствами за рубежом, чем занимались только обученные британской разведкой большевики, хочется кричать о другом. Проснитесь, друзья. Это Россия всегда страдала и страдает от вашего коварства. Что в России может быть ценнее жизни царя? Ничего. А между тем Англия приложила руку к гибели минимум пяти из них – императоров Николая II, Александра III, Александра II, Николая I и Павла I.

Экскурс в историю

Император Николай II лишился короны в результате верхушечного заговора, штаб которого находился в английском посольстве в Петрограде, столице союзника Британии в Первой мировой войне, проливавшего свою кровь в том числе и за Соединенное Королевство, где у власти находился близкий родственник-монарх, как две капли воды похожий внешне на Императора Всероссийского. Николай II мученически умер вместе со всей семьей, потому что Лондон при Временном правительстве отказался принять у себя причисленного позднее к лику Святых русского царя. Формально потому, что не имевший практически никаких личных средств гражданин Николай Романов не мог в "союзной" Англии самостоятельно содержать себя и членов своей семьи и что против этого активно выступали британские левые, поскольку тот якобы был "прогермански" настроен. На самом деле его смерть нужна была британцам затем, чтобы навсегда уничтожить русскую государственность, которая быстро рассыпалась, когда из её сердцевины убрали фигуру Царя, примирявшего народ с его непутевой элитой.

Богатырь и здоровяк Александр III скончался в возрасте 49 лет, как считается, от последствий катастрофы царского поезда, организованной революционной организацией, находившейся на содержании британского правительства. А по другой версии был банально отравлен англичанами после того, как подписал военную конвенцию с Францией, сделав Россию противником Германии, которую Лондон вместе с Россией как своих геополитических противников и торговых конкурентов был намерен стравить и уничтожить в подготавливаемой мировой войне. Александр II также погиб от рук русских революционеров, деятельность которых финансировалась и направлялась из Лондона. Николай I умер от горя и унижения из-за развязанной британцами Крымской войны. Ну и, наконец, Павел I был зверски убит проигравшимися в карты заговорщиками, которых нанял и долги которых оплатил британский посол Чарльз Уитворт. Последний случай особенно хорошо известен: гриф секретности с него давно снят…

Кстати, о британском после

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на последнем еженедельном брифинге не могла пройти мимо чудовищной антироссийской истерии, развязанной Лондоном вокруг "дела Скрипалей". Она напомнила в этой связи, как 13 апреля британский посол в Москве Лори Бристоу обвинил страну пребывания в причастности "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Захарова по заслугам оценила это "вообще не первое заявление британской стороны" как находящееся "вне зоны действия права, норм приличия, какой-либо морали".

"Пристегните ремни", господа

Попросив собравшихся в МИДе журналистов "пристегнуть ремни", Захарова прочитала целую лекцию о государственных преступлениях Британии. Она сделала это в том числе и для просвещения британского посла, который, возможно, "не очень хорошо знаком с историей своей страны". Захарова напомнила о терроре, уничтожении англичанами экономическими методами миллионов ирландцев и индийцев - жителей своей первой и самой известной колоний. Напомнила о первых в мире концентрационных лагерях в Южной Африке, в которых оказались 200 тысяч буров – прежде всего, женщины и дети, около 30 тысяч из которых погибли. Она вспомнила об уничтожении британцами целых государств и геноциде племен. Даже коренного населения целого континента – Австралии, до 90-95% аборигенов которой были уничтожены.

Что касается работорговли, отметила Захарова, то на британских кораблях из Африки вывезли в Новый свет 13 миллионов рабов. Напомнила она и об "опиумных войнах" с Китаем, превратившемся на некоторое время в нацию наркоманов, ограблении Британией полмира. Лишь в одной Индии от вызванного мерами колониальных властей голода, по свидетельству приведенных Захаровой индийских историков, погибли до 29 миллионов человек. А какие казни придумывались британцами для тех, кто осмеливался протестовать, как, например, для участников Сипайского восстания в Индии в середине XIX века. Или не осмеливался, но всё равно вызывал у колонизаторов страх. Это когда после открытого солдатами огня на поражение в 1919 году погибли тысяча и были ранены полторы тысячи человек – участники праздника урожая в пенджабском городе Амритсар. Остановилась Захарова и на политике Лондона на Ближнем Востоке, где британцы стравливали одни народы с другими и применяли, по словам Уинстона Черчилля, отравляющие газы против "нецивилизованных племен", согласно рассекреченным в 2014 году документам национального архива Великобритании.

Речь идет не только о преступлениях минувших эпох. Захарова привела в качестве примера жестокие репрессии британцев во время гражданской войны в Греции (1946-1949), депортацию коренного населения архипелага Чагос в Индийском океане в 1960-70 годы, британские военные преступления в Афганистане (который англичане несколько раз пытались захватить в минувшие века) в 2010-2013 годы. Не менее тяжкие преступления совершали британцы примерно в эти годы в Ираке.

"Лицензия на убийство"

Официальный представитель российского МИД особо остановилась на британских "шпионских операциях и точечных диверсионно-подрывных актах", направленных против "конкретных лиц с целью получения политической выгоды для Великобритании", вспомнила о писателе, бывшем офицере военно-морской разведки Яне Флеминге и его вымышленном, но вобравшем в себя реальные черты и биографии британских шпионов "герое" - Джеймсе Бонде.

«Ян Флеминг умер в 1964 году, но описанное им живет и процветает. Регулярно на британские экраны выходят новые серии про Джеймса Бонда, все привыкли к супергерою. Меняются времена, сменяются актеры и декорации, но сама идея неизменна – британский агент, находящийся на службе Королевства, получает не что-нибудь, а «лицензию на убийство», - сказала Захарова.

Этот термин, расшифровала она, означает "официальное разрешение правительства или органа государственной власти секретному агенту, который служит этой власти, на самостоятельное принятие решения о необходимости и целесообразности убийства для достижения некоей цели". Именно таким образом был устранен в 1961 году, причем не британским агентом, а агентшей демократически избранный премьер-министр Конго Патрис Лумумба. Захарова перечислила многочисленные преступления, которые совершили британские спецслужбы, в том числе совсем недавних лет, в отношении российских граждан в Британии, назвав десятки известных имен. Но испугала всех такой фразой: "Некоторые случаи смерти я даже не буду озвучивать". Она дала тем самым понять, что официально известно далеко не всё.

Коснувшись в свете всего вышесказанного "дела Скрипалей", Захарова предположила, что "с высокой долей вероятности провокация в отношении российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована, британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства" – "исторически, Великобритания такими вещами занималась регулярно".

За что английский посол уничтожил Павла I

Действительно, англичане этим занимались регулярно. "Нет человека, нет проблемы", - эту фразу приписывают Сталину, но она же могла бы стать девизом и английской разведки, для которой нет никаких границ, неприкасаемых титулов и авторитетов. Павел I, 72-ой великий магистр Мальтийского ордена, подписал себе приговор, когда захотел отбить у англичан захваченную ими Мальту и послал донских казаков поднимать восстание в Индии. Это произошло после интриг и попыток погубить в Альпах суворовских чудо-богатырей, изгнавших французов из Италии, и провала по вине англичан совместной экспедиции в Нидерланды. Когда дискредитированный и оболганный с подачи его убийц потомками русский император понял, какая страна является главным врагом России, кто разжигает революции и грабит мир, он был жестоко убит. В результате придворного заговора, проплаченного Британией, постоянно обвиняющей Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. Чтобы эта схема не повторялась из века в век, русские должны знать, с кем имеют дело, и быть всегда настороже.

https://tsargrad.tv/articles/kak-anglija-ubivala-russkih-carej_127161


Материалы по теме:

«Боевая Барби» рассказала о травле в британской армии (ФОТО)
«Мисс Англия» рассказала о травле в британской армии
Взрывоопасный матч Россия-Англия удивил всех болельщиков
Пророк Авель о будущем России: это случится в 2024 году
Добавлено: 23 апр 2018 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ узнали о плане США оставить авианосец в Средиземноморье

СМИ узнали о плане США оставить авианосец в Средиземноморье

Белый дом не поверил в «ядерные обещания» Ким Чен Ына

Белый дом не поверил в «ядерные обещания» Ким Чен Ына

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

«Это шантаж!» — премьер Армении покинул встречу с лидером оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)

«Это шантаж!» — премьер Армении покинул встречу с лидером оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)

Новости России
еще новости
Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом

Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом

SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд

SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд

Пиппа Миддлтон объявила о беременности

Пиппа Миддлтон объявила о беременности

В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II

В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II

Новости политики
еще новости
Англия – серийный убийца русских царей?

Англия – серийный убийца русских царей?

Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ

Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей

Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

В Британии объявили о прорыве в

В Британии объявили о прорыве в "деле Скрипаля"

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди

Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ - 07:32 Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИВ Штатах прогнозируют, как Польша сможет защититься от российских ракет и самолетов - 07:25 В Штатах прогнозируют, как Польша сможет защититься от российских ракет и самолетовЮжная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР - 05:54 Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДРАмериканский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем - 05:49 Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути - 05:46 Саймон Марданшин уверен, что он на правильном путиНина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица - 05:20 Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученицаМедведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка - 04:43 Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВнешэкономбанкаКрымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) - 03:46 Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО)В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией - 03:28 В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупциейТренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу - 03:21 Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницуБоб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI - 02:46 Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCIСтраны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций - 01:56 Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции - 01:42 «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкцииУльтрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове - 01:11 Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове
Последние новости
Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом - 09:49 Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд - 09:47 SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд Климкин: В G7 согласны с позицией Украины по миротворцам на Донбассе - 09:39 Климкин: В G7 согласны с позицией Украины по миротворцам на Донбассе Пиппа Миддлтон объявила о беременности - 09:33 Пиппа Миддлтон объявила о беременности Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди - 09:28 Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны - 09:26 Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны Мемория. Николай Помяловский - 09:25 Мемория. Николай Помяловский Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ - 09:21 Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей - 09:04 Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II - 09:00 В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II Англия – серийный убийца русских царей? - 08:56 Англия – серийный убийца русских царей? Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA - 08:46 Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA Генсек ООН признал неэффективность Совета безопасности - 08:25 Генсек ООН признал неэффективность Совета безопасности
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"