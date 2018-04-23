Англия – серийный убийца русских царей?

Обвиняя Россию в "государственных убийствах" на своей территории, Англия проявляет чудовищное лицемерие, так как стояла за смертью, по крайней мере, пяти русских царей.

Когда на Западе и особенно в Британии кричат и беснуются в связи с применением якобы Россией "впервые после Второй мировой войны химического оружия на британской земле" и осуществляемыми-де ею политическими убийствами за рубежом, чем занимались только обученные британской разведкой большевики, хочется кричать о другом. Проснитесь, друзья. Это Россия всегда страдала и страдает от вашего коварства. Что в России может быть ценнее жизни царя? Ничего. А между тем Англия приложила руку к гибели минимум пяти из них – императоров Николая II, Александра III, Александра II, Николая I и Павла I.

Экскурс в историю

Император Николай II лишился короны в результате верхушечного заговора, штаб которого находился в английском посольстве в Петрограде, столице союзника Британии в Первой мировой войне, проливавшего свою кровь в том числе и за Соединенное Королевство, где у власти находился близкий родственник-монарх, как две капли воды похожий внешне на Императора Всероссийского. Николай II мученически умер вместе со всей семьей, потому что Лондон при Временном правительстве отказался принять у себя причисленного позднее к лику Святых русского царя. Формально потому, что не имевший практически никаких личных средств гражданин Николай Романов не мог в "союзной" Англии самостоятельно содержать себя и членов своей семьи и что против этого активно выступали британские левые, поскольку тот якобы был "прогермански" настроен. На самом деле его смерть нужна была британцам затем, чтобы навсегда уничтожить русскую государственность, которая быстро рассыпалась, когда из её сердцевины убрали фигуру Царя, примирявшего народ с его непутевой элитой.

Богатырь и здоровяк Александр III скончался в возрасте 49 лет, как считается, от последствий катастрофы царского поезда, организованной революционной организацией, находившейся на содержании британского правительства. А по другой версии был банально отравлен англичанами после того, как подписал военную конвенцию с Францией, сделав Россию противником Германии, которую Лондон вместе с Россией как своих геополитических противников и торговых конкурентов был намерен стравить и уничтожить в подготавливаемой мировой войне. Александр II также погиб от рук русских революционеров, деятельность которых финансировалась и направлялась из Лондона. Николай I умер от горя и унижения из-за развязанной британцами Крымской войны. Ну и, наконец, Павел I был зверски убит проигравшимися в карты заговорщиками, которых нанял и долги которых оплатил британский посол Чарльз Уитворт. Последний случай особенно хорошо известен: гриф секретности с него давно снят…

Кстати, о британском после

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на последнем еженедельном брифинге не могла пройти мимо чудовищной антироссийской истерии, развязанной Лондоном вокруг "дела Скрипалей". Она напомнила в этой связи, как 13 апреля британский посол в Москве Лори Бристоу обвинил страну пребывания в причастности "к целому ряду убийств, совершенных по государственному заказу, в том числе на территории Великобритании". Захарова по заслугам оценила это "вообще не первое заявление британской стороны" как находящееся "вне зоны действия права, норм приличия, какой-либо морали".

"Пристегните ремни", господа

Попросив собравшихся в МИДе журналистов "пристегнуть ремни", Захарова прочитала целую лекцию о государственных преступлениях Британии. Она сделала это в том числе и для просвещения британского посла, который, возможно, "не очень хорошо знаком с историей своей страны". Захарова напомнила о терроре, уничтожении англичанами экономическими методами миллионов ирландцев и индийцев - жителей своей первой и самой известной колоний. Напомнила о первых в мире концентрационных лагерях в Южной Африке, в которых оказались 200 тысяч буров – прежде всего, женщины и дети, около 30 тысяч из которых погибли. Она вспомнила об уничтожении британцами целых государств и геноциде племен. Даже коренного населения целого континента – Австралии, до 90-95% аборигенов которой были уничтожены.

Что касается работорговли, отметила Захарова, то на британских кораблях из Африки вывезли в Новый свет 13 миллионов рабов. Напомнила она и об "опиумных войнах" с Китаем, превратившемся на некоторое время в нацию наркоманов, ограблении Британией полмира. Лишь в одной Индии от вызванного мерами колониальных властей голода, по свидетельству приведенных Захаровой индийских историков, погибли до 29 миллионов человек. А какие казни придумывались британцами для тех, кто осмеливался протестовать, как, например, для участников Сипайского восстания в Индии в середине XIX века. Или не осмеливался, но всё равно вызывал у колонизаторов страх. Это когда после открытого солдатами огня на поражение в 1919 году погибли тысяча и были ранены полторы тысячи человек – участники праздника урожая в пенджабском городе Амритсар. Остановилась Захарова и на политике Лондона на Ближнем Востоке, где британцы стравливали одни народы с другими и применяли, по словам Уинстона Черчилля, отравляющие газы против "нецивилизованных племен", согласно рассекреченным в 2014 году документам национального архива Великобритании.

Речь идет не только о преступлениях минувших эпох. Захарова привела в качестве примера жестокие репрессии британцев во время гражданской войны в Греции (1946-1949), депортацию коренного населения архипелага Чагос в Индийском океане в 1960-70 годы, британские военные преступления в Афганистане (который англичане несколько раз пытались захватить в минувшие века) в 2010-2013 годы. Не менее тяжкие преступления совершали британцы примерно в эти годы в Ираке.

"Лицензия на убийство"

Официальный представитель российского МИД особо остановилась на британских "шпионских операциях и точечных диверсионно-подрывных актах", направленных против "конкретных лиц с целью получения политической выгоды для Великобритании", вспомнила о писателе, бывшем офицере военно-морской разведки Яне Флеминге и его вымышленном, но вобравшем в себя реальные черты и биографии британских шпионов "герое" - Джеймсе Бонде.

«Ян Флеминг умер в 1964 году, но описанное им живет и процветает. Регулярно на британские экраны выходят новые серии про Джеймса Бонда, все привыкли к супергерою. Меняются времена, сменяются актеры и декорации, но сама идея неизменна – британский агент, находящийся на службе Королевства, получает не что-нибудь, а «лицензию на убийство», - сказала Захарова.

Этот термин, расшифровала она, означает "официальное разрешение правительства или органа государственной власти секретному агенту, который служит этой власти, на самостоятельное принятие решения о необходимости и целесообразности убийства для достижения некоей цели". Именно таким образом был устранен в 1961 году, причем не британским агентом, а агентшей демократически избранный премьер-министр Конго Патрис Лумумба. Захарова перечислила многочисленные преступления, которые совершили британские спецслужбы, в том числе совсем недавних лет, в отношении российских граждан в Британии, назвав десятки известных имен. Но испугала всех такой фразой: "Некоторые случаи смерти я даже не буду озвучивать". Она дала тем самым понять, что официально известно далеко не всё.

Коснувшись в свете всего вышесказанного "дела Скрипалей", Захарова предположила, что "с высокой долей вероятности провокация в отношении российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована, британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства" – "исторически, Великобритания такими вещами занималась регулярно".

За что английский посол уничтожил Павла I

Действительно, англичане этим занимались регулярно. "Нет человека, нет проблемы", - эту фразу приписывают Сталину, но она же могла бы стать девизом и английской разведки, для которой нет никаких границ, неприкасаемых титулов и авторитетов. Павел I, 72-ой великий магистр Мальтийского ордена, подписал себе приговор, когда захотел отбить у англичан захваченную ими Мальту и послал донских казаков поднимать восстание в Индии. Это произошло после интриг и попыток погубить в Альпах суворовских чудо-богатырей, изгнавших французов из Италии, и провала по вине англичан совместной экспедиции в Нидерланды. Когда дискредитированный и оболганный с подачи его убийц потомками русский император понял, какая страна является главным врагом России, кто разжигает революции и грабит мир, он был жестоко убит. В результате придворного заговора, проплаченного Британией, постоянно обвиняющей Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. Чтобы эта схема не повторялась из века в век, русские должны знать, с кем имеют дело, и быть всегда настороже.

https://tsargrad.tv/articles/kak-anglija-ubivala-russkih-carej_127161