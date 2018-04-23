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«АТО кончится 30 апреля», — министр обороны Украины


Добавлено: 23 апр 2018 в 12:25, Категория: Новости на сегодня
«АТО кончится 30 апреля», — министр обороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в конце апреля на Донбассе завершится то, что четыре года называлось «антитеррористической операцией».

Об этом он заявил в интервью «BBC News Украина», уточнив, что на смену так называемой АТО придёт новый формат, по сути, карательной операции под руководством Объединённых сил.

«30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом».

По его словам, министерство обороны Украины уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».

«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — прим. ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — сказал министр.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил, которого Порошенко уже назначил — это Сергей Наев.

Как утверждает Полторак, командующий Объединённых сил должен будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — не только ВСУ, но и СБУ, милиции, Нацгвардии, пограничников.

Основная его задача — «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».

На вопрос о численности украинских сил на Донбассе, министр ответил, что «всё будет зависеть от обстановки».

«Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и того количества, которое сегодня есть. Если ситуация будет осложняться или будет принято решение об освобождении территории — тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сказал Степан Полторак.

Также он рассказал, как, по его мнению, изменится жизнь гражданских в зоне конфликта. «Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что является вертикалью управления этими территориями, и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче», — уверяет министр обороны.

Напомним, в январе 2018 года Верховная Рада Украины приняла пресловутый закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Россия в нём названа «агрессором и оккупантом». В этом же законе говорится и о так называемом переформатировании «АТО» в «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях».

Таким образом, руководство операции переходит от Службы безопасности, которая формально руководит «АТО» сейчас, Вооруженным силам.

Новый командующий

В марте Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил. До этого он был начальником штаба — первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году командовал войсками оперативного командования «Восток».

«Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт… позволят ему качественно и ответственно управлять силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины», — заявил Пётр Порошенко после подписания указа о назначении.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 12:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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