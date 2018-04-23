Аудиторы будут информировать государство о сомнительных сделках

Аудиторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.
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В настоящее время обязанность противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма возложена на Росфинмониторинг.
Подписанный главой государства закон, инициированный Правительством, направлен на исполнение Россией рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) в части законодательного обеспечения условий для реализации госполитики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Закон предусматривает установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
Корреспондирующие изменения вносятся в закон об аудиторской деятельности.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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