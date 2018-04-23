Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт

Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация заключили госконтракт на ремонт тяжелого авианосца «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ремонт крейсера поручили 35-му Судоремонтному заводу в Мурманске. Сроки и стоимость работ источник агентства назвать не смог.

Сроки проведения модернизации и стоимость работ источники «Интерфакса» пока не сообщили.

Между тем источники РИА Новости сообщают, что, согласно договору, заказчик должен получить корабль обратно в 2021 году.

Ранее в Минобороны заявляли, что модернизация «Адмирала Кузнецова» должна завершиться в 2020 году, а в 2021 году он вернется в состав флота. Источники сообщали, что работы обойдутся в сумму от 20 до 65 млрд рублей.