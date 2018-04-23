Аврил Лавин появилась на красной дорожке и рассказала про новый альбом

33-летняя канадская певица Аврил Лавин взяла двухлетний перерыв, за который ее фанаты не на шутку разволновалась. Некоторые поклонники пустили в сети теорию, мол, сама артистка умерла, а на публике периодически появляется ее двойник. Правда, предположения развеялись как только Аврил появилась на красной дорожке, даже рассказав про подготовку нового альбома.



В пятницу певица появилась на красной дорожке благотворительного вечера Race To Erase MS Gala, который прошел в одном из отелей в Беверли-Хиллз. На мероприятие звезда пришла в вечернем черном платье в пол с прозрачными рукавами и босоножках в тон ему. Прекрасные белые локоны и улыбка — вот то, что два года ждали фанаты.

Аврил была в прекрасном настроении и даже дала мини-интервью журналистам. Она рассказала, что совсем скоро на свет появится новый альбом, и как обещает Лавин, он будет просто феноменальным! «Это будет мощный альбом. Я работаю над ним уже три года. Думаю, через две недели я закончу свою работу над ним и презентую его в этом году. Я знаю, что моим поклонникам пришлось очень долго ждать, и некоторые из них были крайне недовольны этим. Но поверьте мне, я делаю все, что могу, и хочу, чтобы все получилось идеально. Я обещаю, что эти ожидания и моя тяжелая работа будут оправданы», — заявила она.



Напомним, что многие подумали, что певица отдалась семейной жизни, но вскоре стало известно, что популярная артистка серьёзно больна. В недавнем откровенном интервью она рассказала о проблемах со здоровьем.Оказывается, несколько месяцев тридцатилетняя артистка боролась за свою жизнь. У неё диагностировали очень опасное инфекционное заболевание болезнь Лайма, которая вызывается укусом клеща. «Я не могла поверить, что всё это пережила из-за всего одного укуса маленького насекомого. Я не могла есть, дышать, двигаться, говорить. Когда меня спрашивали, как я себя чувствую, я даже не знала, что ответить. Потому что у меня было чувство, что я умираю» — рассказала Аврил изданию People. Такое состояние наблюдалось у артистки около пяти месяцев, показавшихся ей вечностью.

Артистка также рассказала о плюсах своей болезни. «С пятнадцати лет я постоянно выступала. Это было время, когда я наконец-то оглянулась и рассмотрела людей, преданных друзей и близких, которые меня окружают. Я много чего переоценила. Когда стоишь на краю, то после о многом думаешь по-другому. Теперь я знаю цену людям, я знаю, кто придёт ко мне на помощь, если надо. В частности, я поняла, что нет ближе людей, чем семья. Так что в том, что я заболела, есть и хорошие стороны. Теперь я ясно вижу, чего я хочу от жизни» — сказала она.

Перенеся болезнь, Аврил и другим желает рассказать, что это такое и как с этим бороться.

«Это был обычный укус жука, а я едва не умерла. Теперь я чувствую ответственность и хочу рассказать как много большему количеству людей о реальной угрозе, которая может появиться из-за простого укуса насекомого. Это может случиться с кем угодно, и люди должны знать о последствиях, поскольку информации о болезни очень мало» — сказала Аврил.