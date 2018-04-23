Аврил Лавин впервые вышла в свет после двухлетнего перерыва

Аврил Лавин

33-летняя канадская певица Аврил Лавин уже довольно долго не выходила в свет, не радовала поклонников новыми аудио- и видеоработами и не делала публичных заявлений. Фанаты звезды даже предположили, что ее уже и вовсе нет в живых, а вместо нее периодически дает о себе знать ее двойник. Однако на днях артистка развеяла эти сомнения.

В пятницу Лавин впервые после двухлетнего перерыва появилась на красной ковровой дорожке — певица стала гостьей благотворительного вечера Race To Erase MS Gala, который прошел в одном из отелей в Беверли-Хиллз. На мероприятие звезда пришла в вечернем черном платье в пол с прозрачными рукавами и босоножках в тон ему и выглядела прекрасно.

Звезда пребывала в хорошем настроении и даже не отказала журналистам в небольшом интервью. Сейчас, по ее словам, она вовсю работает над новым альбомом, который вот-вот увидит свет.

Это будет мощный альбом. Я работаю над ним уже три года. Думаю, через две недели я закончу свою работу над ним и презентую его в этом году. Я знаю, что моим поклонникам пришлось очень долго ждать, и некоторые из них были крайне недовольны этим. Но поверьте мне, я делаю все, что могу, и хочу, чтобы все получилось идеально. Я обещаю, что эти ожидания и моя тяжелая работа будут оправданы,

— заявила она.

Напомним, что около трех лет назад певице диагностировали болезнь Лайма — опасное инфекционное заболевание, которое было вызвано укусом клеща. Черная полоса в жизни певицы, однако, на этом не закончилась: спустя несколько месяцев после лечения она объявила о расставании с супругом Чадом Крюгером, вследствие чего, как говорят источники, впала в депрессию. Теперь же в ее жизни, судя по всему, наконец все наладилось и она готова вернуться на сцену.