Автостраховщики обвинили Роскомнадзор в непрофессионализме

При оформлении электронных полисов ОСАГО возникают сбои, вызванные блокировкой IP-адресов Google, которую проводит Роскомнадзор.

«РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме "е-Гарант"», — цитирует РИА Новости сообщение Российского союза автостраховщиков.

Его глава Игорь Юргенс подчеркнул, что в самой системе продажи электронных полисов ОСАГО никаких сбоев нет. «Сбои у Роскомнадзора. Это нарушение тех обещаний, которые давали страховое сообщество и Центробанк по налаживанию системы бесконтактного приобретения полисов ОСАГО», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Юргенса, Роскомнадзор «как-то своеобразно блокирует Telegram»: мессенджер при этой блокировке «работает прекрасным образом», а «сервисы, которые совершенно к нему не имеют отношения, а имеют отношение к защите прав потребителей», испытывают проблемы.

«Нам придется переналадить свою систему и уходить с сервисов Google на другие. Сейчас изучаем, на какие. За сутки, мы, конечно, наладим для людей что-то. Но это крайне неудобно и непрофессионально, с нашей точки зрения», — резюмировал глава Российского союза автостраховщиков.

Напомним, Роскомнадзор опровергает информацию о том, что при блокировке Telegram были заблокированы ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (captcha) — ту самую, которая используется для «просеивания» пользователей при регистрации или авторизации на ряде сайтов.