Беременные Миддлтон повсюду: Кэтрин снова вышла в свет

Только мир облетела новость о том, что сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддтон ждет ребенка, так супруга принца Уильяма сама стала героиней сообщений информагентств. Несмотря на то, что до родов Кэтрин осталась всего неделя, герцогиня решила выйти из декретного отпуска.

Как ранее сообщил Кенсингтонский дворец в официальном Твиттер, ее заключительным выходом в свет была встреча с попечителями и подопечными благотворительной организации SportsAid 22 марта. Однако Кейт Миддлтон появилась на праздничной службе, приуроченной к Пасхе.

Кейт Миддлтон



В этом мероприятии приняли участие практически все члены королевской семьи: Елизавета II, принц Уильяма, принцессы Анны, Евгения, Беатрис и Зара Филиппс, которая также готовится к рождению ребенка.

Напомним, что роды Кейт Миддлтон должны состояться в период с 27 по 30 апреля. Малыш появится на свет в госпитале Святой Марии, где все готово для этого знаменательного события. По сообщениям инсайдеров, герцогиня уже переехала в Лондон из поместья своих родителей в Баклбери, чтобы оперативно приехать в больницу.

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