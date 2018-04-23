Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Представитель Люксембурга Боб Юнгельс, в воскресенье победивший в классической однодневной велогонке Льеж – Бастонь – Льеж в Бельгии, поднялся на 104 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Юнгельс, представляющий команду Quick-Step Floors, вышел на 25-е место рейтинга (564 очка). В тройке лидеров изменений не произошло: лидирует словак Петер Саган (1901) из команды BORA-Hansgrohe, вторым идет испанец Алехандро Вальверде (1682) из Movistar, третьим – голландец Ники Терпстра (Quick-Step Floors, 1297).

Лучший из россиян Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin поднялся на три строчки и идет 107-м (100).

В командном зачете лидирует бельгийская Quick-Step Floors — 6971 очко. Второе место занимает австралийская Mitchelton-Scott (4116,99), третье – немецкая BORA-Hansgrohe (3997).

В мировом рейтинге лидирует Саган (3800), вторым идет британец Крис Фрум (Sky, 3754,43), третьим – итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida, 3132). Лучший из россиян Закарин (1449) — 37-й. В национальном зачете первое место занимает Италия (15416,57), Россия (3557,33) идет на 17-й строчке.