«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции

Государства «большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине», говорится в Twitter канадского МИД.

«Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД „большой семерки” подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.