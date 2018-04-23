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«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции


Добавлено: 23 апр 2018 в 01:42, Категория: Новости на сегодня
«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции

Государства «большой семерки» выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине», говорится в Twitter канадского МИД.

«Министр Фриланд (глава МИД Канады — прим. ред.) и другие главы МИД „большой семерки” подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия на Украине сохранятся», — говорится в сообщении.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Украине.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 01:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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