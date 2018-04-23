«Большая семёрка» создаст спецгруппу по отслеживанию поведения России

Министры иностранных дел G7 договорились создать специальную комиссию, которая будет отслеживать поведение Москвы.

Об этом заявил в понедельник, 23 апреля, глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» в канадском Торонто, передает Reuters.

В частности, комментируя переговоры, руководитель британского МИД отметил, что участники встречи согласились с тем, что после покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо «проявлять бдительность в отношении России».

«Мы вчера решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств… Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку», — сообщил Джонсон.