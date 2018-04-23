Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 23 апреля разместило данные по распространению клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, которые передаются через укусы клещей.

С середины марта Роспотребнадзор занимается изучением этой ситуации, отслеживает всю информацию. По данным на 20 апреля, больше четырех тысяч россиян обратились в больницы, потому что пострадали от укусов клещей.

Ведомство призывает быть внимательными и советует максимально обезопасить себя. При необходимости следует обратиться в медучереждение, так как последствия клещевого вирусного энцефалита могу привести к осложнениям, которые приводят к инвалидности и даже смерти.