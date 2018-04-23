Бывший басист «Сектора Газа» умер в Воронеже

Музыкант Сергей Тупикин, игравший на бас-гитаре в известной группе «Сектор Газа», скончался в Воронеже в ночь на 23 апреля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного морга.

«Тупикин Сергей Иванович находится у нас, вскрытие проведено, можно забирать завтра утром», — сказали в морге, поясняя, что готовятся передать тело родственникам.

О смерти музыканта сообщил также внук его сестры Александр Тишанинов. «В 0:30 ч 23 апреля скончался бас-гитарист группы "Сектор Газа" Тупикин Сергей Иванович», — написал он в соцсети.

Хоронить музыканта планируют 24 апреля на Юго-Западном кладбище в Воронеже, об этом сообщили в городском похоронном бюро.

Сергей Тупикин родился 23 января 1965 года в Воронеже. Сначала он выступал с певицей Ольгой Зарубиной, потом стал соло-гитаристом «Сектора Газа», а в 1989—1993 годах был бас-гитаристом группы.

Когда после смерти лидера и основателя «Сектора Газа» Юрия Клинских, который скончался 4 июля 2000 года от сердечного приступа в возрасте 35 лет, группа прекратила существование, Тупикин перестал выступать и больше нигде не работал.

В конце лета 2011 года Тупикина избили неизвестные, напавшие на него в ходе ссоры, которая возникла на почве распития спиртных напитков. Музыкант получил многочисленные ушибы и переломы рук, ребер и бедра, лежал в реанимации и перенес несколько операций, а впоследствии получил инвалидность.