Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Зарплаты в бюджетном секторе в номинальном выражении в 2018 году могут вырасти в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции — на 13-15%, пишут «Известия» со ссылкой на обзор Центробанка «О чем говорят тренды».



По данным ЦБ, рост зарплат будет происходить в основном за счет повышения МРОТ до прожиточного минимума и активного исполнения майских указов президента. При этом уже в 2019 году рост номинальных зарплат в госсекторе опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, сказано в обзоре — если не будут приняты новые госпрограммы и не сократится уровень безработицы.



Кроме того, как предполагают эксперты, на повышение заработной платы стоит рассчитывать и сотрудникам частного сектора. Правда, в этом сегменте рынка причиной станет нехватка рабочих рук — дефицит кадров и ужесточение на этом фоне конкуренции за квалифицированных работников.



По данным ЦБ, в частности, в январе этого года рост номинальных зарплат в частном секторе увеличился с 9 до 12%. больше всего зарплаты выросли в нефтеперерабатывающей отрасли (в 2,2 раза по сравнению с январем 2017 года), в сфере химического производства (на 14,1%), производства транспорта (на 12,9%), в сфере полиграфической деятельности (на 12,3%).



Госструктуры активно приступили к индексации зарплат бюджетников еще в прошлом году. Начиная с октября 2017 года уровень оплаты труда рос по 7-8% в номинальном выражении, свидетельствуют данные Росстата. В основном это связано с реализацией «майских указов президента». В целом увеличение номинальных зарплат в этом году во всех секторах может превысить 10%, отмечается в обзоре.



В марте министр труда Максим Топилин отчитался о рекордном росте реальных зарплат россиян перед выборами. По данным Минтруда, в январе-феврале 2018 года реальные заработные платы увеличились на 10,5%.



Правительство уже обещало, что выделит в 2018 году 14,5 млрд рублей на исполнение «майских указов» президента о повышении зарплат бюджетников: на повышение зарплат работникам сферы образования из этой суммы направят 7,2 млрд рублей, врачам и медперсоналу — 3,4 млрд рублей, научным работникам — 3,4 млрд рублей, работникам культуры — 0,5 млрд рублей.



Аналитики полагают, что опережающий рост зарплат не несет инфляционных рисков. Так, в январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, а уже начиная с октября резко начал увеличиваться уровень оплаты труда бюджетников, однако на росте цен это никак не отразилось. Сейчас на инфляцию в большей мере влияет только колебание курса рубля.

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