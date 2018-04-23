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Что остановит переход власти в Армении в руки антироссийских сил?


Добавлено: 23 апр 2018 в 10:33, Категория: Политика
Что остановит переход власти в Армении в руки антироссийских сил?

Ситуация в Ереване выходит из-под контроля властей. Премьер Саргсян поступил с лидером оппозиции Пашиняном гораздо жестче, чем Янукович с «майданщиками». Но, по мнению экспертов, будь Пашинян на свободе, он уже не смог бы совладать с митинговой стихией. Что может остановить переход власти в Армении в руки антироссийских сил?

Евросоюз потребовал освободить группу армянских оппозиционеров, задержанных за проведение незаконных митингов, переросших в беспорядки. Они «должны быть выпущены на свободу немедленно», говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства ЕС Майи Косьянчич.

В субботу полиция задержала в Ереване более ста протестующих. В воскресенье та же судьба постигла еще две сотни человек, семеро госпитализированы. Оппозиция говорит о ненасильственном характере протеста, целью которого должна стать «бархатная революция». Но власти утверждают: накануне были пресечены крупные теракты. До 150 бомб должны были взорваться в разных точках Еревана, сообщает полиция.

Бурную реакцию Евросоюза можно объяснить тем, что среди задержанных оказались видные оппозиционные политики, включая депутата парламента Никола Пашиняна, считающегося лидером протеста.

«Нетерпимость достигла высшей точки»

События в Ереване, где оппозиция уже неделю вела дело к майдану, развиваются по нарастающей. Выступления быстро приняли массовый и насильственный характер. В отличие от «электромайдана» 2015 года, где оппозиция выступала под экономическими лозунгами, сейчас главным раздражителем стало назначение недавнего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Напомним, с апреля республика является парламентской. К премьеру де факто переходят все рычаги управления государством – в том числе, внешняя политика и отношения с Россией. Во вторник депутаты от правящей коалиции, «держащие» большинство в Национальном собрании, избрали Саргсяна премьер-министром. Со своей стороны, оппозиция не собирается складывать оружие – но пока, к счастью, речь идет только об оружии политическом.

Заметим, как и в случае с киевским майданом, лидер страны пошел на встречу с вождем протестующих. Но есть существенное отличие от переговоров Виктора Януковича с майданным «триумвиратом». Во-первых, Пашинян не стал торговаться и сразу поставил вопрос ребром – он заявил премьеру Саргсяну, что речь должна идти об отставке последнего. Во-вторых, Саргсян сразу прервал переговоры, резонно заявив оппозиционеру: «Политическая сила, получившая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа». Наконец, следствием переговоров, продолжавшихся всего три минуты, стала не сдача позиций властей, а задержание лидера «улицы».

Последнее, впрочем, не означает прекращения противостояния, что констатирует и руководство страны. «Висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки», – цитирует RT заявление, которое сделал Саргсян.

В данный момент полиция блокировала оппозиционеров на центральной Площади Республики – где сами оппозиционеры намереваются блокировать Дом правительства.

«Ситуация вышла из-под контроля»

Армянский политолог, эксперт ереванского Института Кавказа Грант Микаэлян поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлением от происходящего в городе:

«Ситуация, на мой взгляд, вышла из-под контроля властей. В городе демонстранты перекрывают любые улицы, собираются в большие скопления. Полиция регулярно объявляет о том, что применит силу для восстановления уличного движения, но оказывается не в состоянии это сделать. Стихийные собрания продолжаются».

По оценке эксперта, «человек, который создал этот протест – Никол Пашинян, уже напрямую не влияет на эту акцию». «Более того, нельзя сказать, что Пашинян контролировал бы процесс, если бы оставался на свободе», – отмечает Микаэлян. По его мнению, «акция получила собственное наполнение, как некий анархический протест». «Несмотря на то, что многих лидеров изолировали, число демонстрантов постоянно растет», – резюмировал он.

Отметим, что раскачка ситуации провоцирует на резкие заявления не только несистемную оппозицию. Ректор Российско-армянского университета Армен Дарбинян, бывший премьер-министром Армении в 1998-99 годах, призвал вернуть республику к президентской форме правления. Парламентская республика, «преподнесенная народу, не выдержала даже первого испытания, не выдержит и в дальнейшем», – написал он в Facebook.

«Не выдержала испытания не парламентская форма правления, а нынешний ее формат, то, как в конституции распределены полномочия – это не выглядит жизнеспособным», – возражает политолог Грант Микаэлян.

«Церковь не может оставаться безучастной»

Пока политики и эксперты спорили о путях выхода, а анархическая митинговая удерживала свои позиции, в качестве примиряющей силы попыталась выступить Армянская апостольская церковь. Днем в воскресенье, когда волна демонстрантов приблизилась к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца, между оппозиционерами и правоохранителями встали священнослужители.

Священники и диаконы примкнули к шествию, чтобы предотвратить столкновения – заявили агентству Арменпресс в пресс-канцелярии католикоса всех армян Гарегина II.

Церковь для армянского общества традиционно была и остается важной «скрепой». Армянская государственность существует со значительными перерывами и охватывает далеко не всех армян (напомним про значительную диаспору – 8 млн человек при менее чем 3-миллионном населении самой Армении). А церковная иерархия, в отличие от национального государства, существует непрерывно, как минимум с IV века нашей эры. Сходную роль в соседней Грузии играет православная церковь.

О важности происходящего сейчас в Ереване свидетельствует то, что еще в пятницу в Армению спешно прибыл Арам I, католикос Великого дома Киликии – объединяющего верующих в Ливане, Сирии и на Кипре. «Мы не можем быть безучастными к проблемам нашего народа. Не можем оставаться безучастными к происходящим на улицах Еревана событиях», – заявил фактический духовный глава армян Восточного Средиземноморья.

В воскресенье два католикоса встретились с премьером Саргсяном. С одной стороны, высшие иерархи церкви призвали оппозиционеров вести себя цивилизованно, а с другой – призвали власть не забывать о внешних угрозах. «У нас есть Арцах (Нагорный Карабах), солдаты, защищающие границы нашей родины, безопасность которых – ваша забота, господин премьер-министр», – напомнил Саргсяну католикос-патриарх Гарегин II.

«Он за разрыв отношений с Россией»

Сможет ли церковь организовать переговорный процесс, покажет будущее. В любом случае, «все достаточно быстро войдет в нормальное русло», прогнозирует первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константина Затулин.

«Какое-то время попытки протестов на улицах могут продолжаться, но мне кажется, что это будет лишним поводом приглядеться к тому, чьи интересы представляет господин Пашинян, и за что он выступает», – заметил Затулин в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Он подчеркивает:

«Пашинян не скрывает – он за разрыв отношений с Россией, за выход страны из Евразийского экономического союза, за вывод российской базы из Армении».

«Поэтому наша политическая поддержка должна быть на стороне властей Армении, которые сейчас предпринимают меры для того, чтобы защитить конституцию, государственный строй и предотвратить попытку «облеченного в мирные формы» переворота», – заявил Затулин.

Но в любом случае, полагает он, в армянском обществе есть понимание: в ситуации двойной блокады со стороны Турции и Азербайджана недопустимы «паралич и обнуление власти».

https://vz.ru/world/2018/4/22/919128.html


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Добавлено: 23 апр 2018 в 10:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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