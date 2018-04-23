Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, отказ КНДР от проведения ядерных испытаний может послужить хорошей основой для дальнейшей деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове. Об этом Леонид Слуцкий заявил журналистам ТАСС.
Напомним, что недавно лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу. Такое решение было принято в пятницу во время пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи.
Западные страны на это отреагировали по-разному. В британском МИД назвали долгосрочное обязательство Ким Чен Ына остановить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет позитивным шагом, а вот в США заявление лидера КНДР назвали ловушкой.
Советники Дональда Трампа думают, что Ким Чен Ын решил дать «относительно скромные обещания», которые можно будет быстро забрать обратно, для того, чтобы создать иллюзию «благоразумности» и готовности идти на компромисс.
Депутат Слуцкий считает заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний хорошей новостью
«Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности. Пхеньян таким образом доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации Объединенных Наций. Это закладывает хорошую основу для проведения двусторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США», – отметил глава думского комитета по международным делам.
По мнению Слуцкого, отказ КНДР от проведения дальнейших ядерных испытаний «не является результатом санкционного давления и угроз Запада».
«Сейчас не должно быть с их стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», – добавил Слуцкий.