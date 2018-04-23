Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам, отказ КНДР от проведения ядерных испытаний может послужить хорошей основой для дальнейшей деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове. Об этом Леонид Слуцкий заявил журналистам ТАСС.Напомним, что недавно лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян останавливает ядерные и ракетные испытания, а также о том, что ядерный полигон на севере страны прекратит работу. Такое решение было принято в пятницу во время пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи.Западные страны на это отреагировали по-разному. В британском МИД назвали долгосрочное обязательство Ким Чен Ына остановить ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет позитивным шагом, а вот в США заявление лидера КНДР назвали ловушкой.Советники Дональда Трампа думают, что Ким Чен Ын решил дать «относительно скромные обещания», которые можно будет быстро забрать обратно, для того, чтобы создать иллюзию «благоразумности» и готовности идти на компромисс.Депутат Слуцкий считает заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний хорошей новостью«Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности. Пхеньян таким образом доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации Объединенных Наций. Это закладывает хорошую основу для проведения двусторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США», – отметил глава думского комитета по международным делам.По мнению Слуцкого, отказ КНДР от проведения дальнейших ядерных испытаний «не является результатом санкционного давления и угроз Запада».«Сейчас не должно быть с их стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», – добавил Слуцкий.