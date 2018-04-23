Дико крутой уик-энд прошел в Макдоналдс: 12 зверят в Хэппи Мил

Новую коллекцию из вкусного набора «Хэппи Мил» увидели дети на празднике, организованном «Макдоналдс» совместно с инновационным цифровым проектом VIRRY.Уик-энд был посвящен диким обитателям природы и состоялся в самом первом, «историческом» «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве. Дети на утренниках разгадывали загадки, показывали свое знание окружающего мира и совершали виртуальное путешествие в мир дикой природы. Потому что в новом Хэппи Мил ребят ждут плюшевые зверята из новой серии National Geographic Kids.12 милых и интересных обитателей океанов, арктических просторов, джунглей и лесов понравятся и настроенным на исследование дикой природы мальчикам, и любительницам плюшевых друзей - девочкам. К каждому из них в наборе идет специальная карточка с интересными фактами об этом представителе фауны. Благодаря игрушкам дети расширят кругозор и познакомятся с животными, мир которых только предстоит открыть для себя юным натуралистам. Программа Хэппи Мил National Geographic Kids уже началась.