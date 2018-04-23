Дочь певицы Славы порадовала подписчиков фото с голой грудью

Юная 19-летняя дочь популярной певицы Славы показала подписчикам фото себя топлес. Несмотря на то, что Александра Морозова неприкрыта с головы до пояса, снимок не получился пошлым, а напротив, чувственным и нежным.

В кадре наследница Славы стоит в пол-оборота, обнаженная грудь прикрыта руками. Снимок подписан «Все, что она хотела» - цитата из произведения Патрика Редмонда.

Александра Морозова в настоящий момент учится в знаменитой «Щепке», в будущем мечтает стать актрисой.

Публикация от ???X?N??? ???????? (@alexandrawinter) 18 Апр 2018 в 12:58 PDT