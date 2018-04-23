Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз

Дуэйн Джонсон с дочерью

Поздравляем Дуэйна Джонсона и его возлюбленную Лорен Хашиан с рождением их второго общего ребенка. В прошлый вторник, 17 апреля, Лорен родила дочь, но широкая общественность узнала об этом лишь спустя неделю. 45-летний Джонсон опубликовал в Instagram первое фото новорожденной малышки и сообщил, что ее зовут Тиана.

Меня воспитывали и окружали сильные и любящие женщины. Однако после присутствия рядом с Лорен в момент рождения нашего ребенка мне трудно выразить словами новый уровень любви, уважения и восхищения, которые я испытываю к ней и всем женщинам, – признался актер в подписи к снимку, на котором запечатлен с младшей дочерью на груди.

Дуэйн Джонсон с дочерью Тианой

Девочка стала третьим ребенком Дуэйна. Вместе с Лорен он воспитывает двухлетнюю Жасмин, а также у него есть 16-летняя дочь Симон от первой жены Дэни Гарсия.

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан