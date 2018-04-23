Дуров назначил дату новой акции в поддержку Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил россиянам благодарность за то, что 22 апреля они приняли участие в акции за свободу интернета, в ходе которой надо было запускать бумажные самолетики (это эмблема «Телеграма»). Очередную аналогичную акцию он назначил на 19:00 29 апреля (воскресенье).

Кроме того, Дуров открыл специальный почтовый адрес, на который призвал всех пользователей Telegram сообщать ему о «причинах, планах и методах блокировки» интернет-ресурсов.

По словам создателя Telegram, ключи шифрования для бесконтрольного доступа к переписке пользователей мессенджера, которые требует ФСБ, — символ безопасности общества в целом.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram по решению Тверского районного суда Москвы, которое, в свою очередь, сам же инициировал после отказа Дурова выполнить требование ФСБ.