Экс-баскетболист "Автодора" Брукс потерял сознание по ходу матча в Испании

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский баскетболист испанской "Уникахи" Джефф Брукс, ранее выступавший за саратовский "Автодор", выписан из больницы после инцидента, произошедшего в матче чемпионата Испании.

В воскресенье Брукс потерял сознание по ходу четвертой четверти матча чемпионата Испании между "Валенсией" и "Уникахой". Форвард практически тут же пришел в сознание, но медики обеих команд, выбежавшие на паркет, погрузили его на носилки. Баскетболиста сразу же доставили в медицинский центр, где ему было проведено обследование.

? Noticias desde el Hospital de la Fe de [email protected]_Brooks21 contin?a realiz?ndose pruebas y parece ir todo bien. El jugador ha permanecido consciente en todo [email protected] #?nimoJeff #YoSoyDelUnicaja ??? pic.twitter.com/Ev7aDz4DKj

— UnicajaCB (@unicajaCB) 22 апреля 2018 г.

"Спасибо всем от меня и моей семьи за ваши мысли и молитвы. Я очень это ценю. Спасибо моим одноклубникам и персоналу клуба, а также игрокам и тренерам "Валенсии". Это был страшный момент, но со мной все в порядке", - написал Брукс в своем аккаунте в Twitter.

28-летний Брукс является обладателем Еврокубка в сезоне-2016/17 в составе "Уникахи". Он также выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии в составе "Динамо" (Сассари).

Thank you to everyone from my family and I for your thoughts and prayers, you are all appreciated dearly. Thanks to my teammates and staff for their aide as well as the players and staff from @valenciabasket. It was a scary moment but I’m all good. ????#BLESSED pic.twitter.com/dfjQFKzilX

— Jeff Brooks Jr. (@Free_Brooks21) 23 апреля 2018 г.