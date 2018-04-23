Экс-игрок сборной России Сергей Гусев станет генменеджером ХК "Югра"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России Сергей Гусев займет пост генерального менеджера ханты-мансийской "Югры", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Гусев сменит на посту генерального менеджера "Югры" Евгения Хацея.

В 2017 году Гусев завершил игровую карьеру и стал помощником главного тренера ханты-мансийцев Анатолия Емелина. 42-летний специалист займет пост генерального менеджера клуба 30 апреля, когда истечет его контракт в роли тренера.

Совет директоров КХЛ в марте утвердил список 25 клубов-участников следующего сезона, не включив в их число "Югру" и тольяттинскую "Ладу". Клуб из Ханты-Мансийска в следующем сезоне планирует выступать в ВХЛ.