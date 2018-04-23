Экс-премьер Армении Карапетян назначен и.о. премьера

Согласно законодательству Республики Армения, после ухода Сержа Саргсяна в отставку с поста главы правительства этот пост перешел к первому вице-премьеру Карену Карапетяну, который будет занимать его в статусе исполняющего обязанности.

Такое решение было принято 23 апреля на внеочередном заседании правительства Армении, которое «зафиксировало невозможность выполнения Саргсяном своих полномочий», передает РИА Новости.

Карен Карапетян, выступая на заседании кабмина, призвал министра обороны и военных в целом «быть настороже», а сотрудников правоохранительных органов — «проявлять максимальную бдительность, следить за соблюдением закона и общественным порядком».

«Политические события не должны оказывать никакого влияния на наш нормальный образ жизни. Я обращаюсь ко всем нашим гражданам, всем политическим силам, с призывом проявлять максимальную бдительность и законность, уважать права других граждан», — заявил и.о. премьер-министра Армении.

Напомним, Саргсян объявил об уходе в отставку на волне массовых акций протеста, организованных лидером оппозиции Николом Пашиняном и его соратниками из парламента. Сегодня, 23 апреля, к протестным шествиям присоединились представители духовенства, студенты ереванских вузов и люди в военной форме — предположительно военнослужащие.

Напомним, Карен Карапетян ранее — с 13 сентября 2016 года — уже занимал должность премьер-министра Армении. До этого он являлся топ-менеджером армянских структур «Газпрома», был первым вице-президентом «Газпромбанка» и входил в руководство ООО «Газпром межрегионгаз».