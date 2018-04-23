Экс-возлюбленная Криштиану Роналду вышла замуж (ФОТО)

Супермодель Ирина Шейк порадовала своих поклонников, которые массово стали поздравлять девушку с замужеством. Причиной тому послужило обручальное кольцо Ирины, которым девушка похвасталась на фестивале в Барселоне.32-летняя красавица Ирина Шейк посетила испанскую неделю моды, где на выходных в Барселоне презентовали последние коллекции свадебных нарядов. Манекенщица появилась на мероприятии одна и выглядела безупречно.Поклонники больше всего внимания обратили на большое обручальное кольцо молодой матери и подруги киноактера Брэдли Купера. Модель не стеснялась и показывала на камеру кольцо с большим изумрудом.