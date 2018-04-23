Если Киев попробует вернуть Донбасс силой, то получит в ответ широкомасштабное российское вторжение, — экс-посол США

Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, однако и силами украинской армии прекратить конфликт не удастся.

Об этом заявил бывший посол США на Украине и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер в интервью украинским СМИ.

«Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попытаются, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь», — отметил экс-посол.

Пайфер напомнил, что российская армия сильная, хорошо экипированная и превышает по численности украинские войска.

«Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины — и экономические, и политические», — отметил Пайфер.