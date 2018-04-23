Еврокомиссия проверит Apple на честную конкуренцию

Европейская комиссия начала расследование по факту сделки, в результате которой компания Apple стала владелицей сервиса по распознаванию музыки Shazam. Оно продлится до 4 сентября. Инициировали проверку представители восьми стран ЕС — Франции, Австрии, Италии, Испании, Исландии, Швеции и Норвегии.

«Цель нашего расследования — убедиться, что любители музыки смогут и дальше пользоваться различными привлекательными предложениями на этом рынке и не столкнутся с тем, что из-за предполагаемого слияния их выбор уменьшится», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, заявление которой приводится на сайте Еврокомиссии.

Подателей заявки на проведение расследований беспокоит, что владение сервисом Shazam дает Apple дополнительные конкурентные преимущества на рынке стриминговых музыкальных сервисов.

Дело в том, что при распознавании музыки приложение предлагает прослушать или скачать ее на платном ресурсе. Кроме того, как считает Европейская комиссия по вопросам конкуренции, Apple может воспользоваться данными о распознавании музыки пользователями Shazam для продвижения своего сервиса Apple Music.