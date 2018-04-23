G7 решила создать спецгруппу для слежки за Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о создании в рамках «Большой семерки» специальной группы для наблюдения за деятельностью России, которая, по мнению G7, может влиять на мировое сообщество.

«Мы вчера решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств… Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку», — цитирует Джонсона Reuters.

По его словам, после покушения на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву, Западу необходимо «проявлять бдительность в отношении России».