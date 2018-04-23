Генетики обещают победить вирусную болезнь свиней

Представители двух биотехнологических компаний США уверены, что предлагаемая ими технология позволит окончательно справиться с важной в экономическом отношении болезнью – репродуктивно-респираторным вирусным синдромом свиней (РРСС), известной также под названием «болезнь синеухих свиней». Нужно только, чтобы два ведомства: министерство сельского хозяйства США и федеральное агентство по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) – договорились, как следует регулировать новую технологию.

Впервые это заболевание было отмечено в 1987 году в Северной Америке. В 1991 году был идентифицирован вирус, который его вызывает. Он относится к семейству Arteriviridae. Вирус поражает клетки-макрофаги, преимущественно в легких свиньи. Из-за разрушения макрофагов дыхательная система свиньи становится более уязвимой для других заболеваний. Также для этой болезни характерна гибель эмбрионов на поздних стадиях беременности и рождение поросят мертвыми или со значительными нарушениями развития. В США ежегодный ущерб от этой болезни составляет около 644 миллионов долларов, в Западной Европе он оценивается примерно в 1,5 милиарда евро.

Калифорнийская компания Caribou Biosciences Inc. и британская Genus PLC в течение четырех лет работают над совместным проектом, который позволит сделать свиней невосприимчивыми к вирусу. При помощи технологии редактирования генома она предлагают инактивировать один из генов свиньи, который отвечает за производство белка, необходимого вирусу для развития. При этом в геном свиньей не вносятся гены, принадлежащие другим организмам.

Однако законодательства США на данный момент не содержит ответа на вопрос, как должно регулироваться использование животных, чей геном подвергся таком редактированию. Председатель FDA Скотт Готлиб (Scott Gottlieb) полагает, что они должны проходить такую же проверку, как лекарства и генетически модифицированные продукты. Министр сельского хозяйства Сонни Пердью (Sonny Perdue) пытается добиться более быстрого согласования в отношении подобных технологий. В конце прошлой недели вопрос рассматривался в подкомитете палаты представителей по сельскому хозяйству, но даже среди его членов не было единства во мнениях.

Сонни Пердью обеспокоен тем, что правила FDA замедляют инновации и затрудняют внедрение животных, которые будут более производительными или более устойчивыми к болезням без использования лекарств или гормонов. Министерству сельского хозяйства ранее удалось добиться более простой процедуры утверждения для растений с модифицированным геномом. И министр надеется, что это удастся сделать и для животных.