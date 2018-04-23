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Генпрокуратура по поручению Путина проверит факты незаконной вырубки леса под Омском


Добавлено: 23 апр 2018 в 22:35, Категория: Россия
Генпрокуратура по поручению Путина проверит факты незаконной вырубки леса под Омском

Президент России Владимир Путин после общения с активистами Общероссийского народного фронта на медиафоруме «Правда и справедливость», обнаружившими незаконную вырубку леса в Омской области, поручил Генеральной прокуратуре провести проверку.

Об этом в понедельник вечером сообщается на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку выявленных участниками Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» фактов нарушений лесного законодательства в части, касающейся рубки лесных насаждений в Омской области», - говорится в поручении главы государства.

Там же отмечается, что необходимо обеспечить соблюдение прав активистов общественного движения, выявивших указанные факты нарушений.

Напомним: от проблеме «черных лесорубов» под Омском президенту Путину на форуме, прошедшем 2 марта в Калининграде, рассказала сопредседатель областного штаба ОНФ Людмила Жукова.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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