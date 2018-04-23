Генпрокурор Украины заявил о задержании волонтёра, собиравшей подписи за Путина

Показать меню
Актуально
Дакоте Джонсон понадобится лечение после непростых съемок в фильме «Суспирия» - 21:39 Дакоте Джонсон понадобится лечение после непростых съемок в фильме «Суспирия» Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ждут ребенка - 21:39 Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ждут ребенка На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу - 21:43 На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу Премьер Армении заявил, что готов покинуть свой пост - 22:04 Премьер Армении заявил, что готов покинуть свой пост НАК опубликовал видео спецоперации в Дербенте - 22:17 НАК опубликовал видео спецоперации в Дербенте "Лагуна" и "Аврора" не открыли счет в первом матче финала женского ЧР по - 22:39 Атаку на Сирию в Германии признали незаконной - 22:46 Атаку на Сирию в Германии признали незаконной СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии происходит попытка государственного - 23:18 СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии происходит попытка государственного переворота (ВИДЕО) Инопланетный корабль, подающий сигнал бедствия, снял спутник - 23:24 Инопланетный корабль, подающий сигнал бедствия, снял спутник Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных - 23:46 Главком ВМФ России провел совещание по созданию атомных многоцелевых подводных лодок новых поколений. Премьер Армении и лидер оппозиции встретятся 22 апреля - 00:00 Премьер Армении и лидер оппозиции встретятся 22 апреля Виктор Тихонов: хоккеисты сборной России отдали инициативу финнам во втором - 00:04 Виктор Тихонов: хоккеисты сборной России отдали инициативу финнам во втором периоде Первоочередная угроза Турции исходит от США, — Эрдоган - 00:18 Первоочередная угроза Турции исходит от США, — Эрдоган Трамп считает, что экс-директор ФБР нарушил закон - 00:28 Трамп считает, что экс-директор ФБР нарушил закон Более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ЗВО - 00:49 Более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ЗВО приняло участие в субботнике Мировые СМИ сообщают о заморозке 2 млрд долларов российской компании «Ренова» - 01:00 Мировые СМИ сообщают о заморозке 2 млрд долларов российской компании «Ренова» Евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Яннакопулоса на €180 тыс - 01:28 Евролига оштрафовала владельца
» » Генпрокурор Украины заявил о задержании волонтёра, собиравшей подписи за Путина

Генпрокурор Украины заявил о задержании волонтёра, собиравшей подписи за Путина


Добавлено: 23 апр 2018 в 20:57,
Генпрокурор Украины заявил о задержании волонтёра, собиравшей подписи за Путина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности страны задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина.

Об этом Луценко написал в Facebook.  Читайте по теме

Генсек ОБСЕ назвал нарушения Киевом прав россиян на выборах «серой зоной» международного права


По его словам, гражданка Украины, которая состояла в неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры победы», являясь доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, «незаконно» проводила в Крыму сбор подписей в поддержку его выдвижения на выборах 2018 года.

«В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия», — написал он.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Владимир Жириновский ответил Владиславу Суркову


Надзорные каникулы для малого бизнеса могут закончиться


Генсек ОБСЕ назвал нарушения Киевом прав россиян на выборах «серой зоной» международного права


Материалы по теме:

Луценко: на КПП «Чонгар» задержано доверенное лицо Путина
Сбор подписей в поддержку Путина стартовал в Крыму
В РФ начали собирать подписи в поддержку Путина на выборах
В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах
Добавлено: 23 апр 2018 в 20:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США 

«Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США 

«Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии

«Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Новости России
еще новости
Путин одобрил разовые выплаты бывшим работникам ОВД с детьми-инвалидами

Путин одобрил разовые выплаты бывшим работникам ОВД с детьми-инвалидами

Выплаты в связи с рождением ребенка освобождаются от НДФЛ

Выплаты в связи с рождением ребенка освобождаются от НДФЛ

Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после новости о рождении третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после новости о рождении третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Ольгу Орлову расстроили комментарии подписчиков

Ольгу Орлову расстроили комментарии подписчиков

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестовали по обвинению в сексуальном рабстве

Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестовали по обвинению в сексуальном рабстве

Новости политики
еще новости
Глава МИД Украины обеспокоен массовым бегством украинцев в Россию

Глава МИД Украины обеспокоен массовым бегством украинцев в Россию

Евродепутаты призвали игнорировать ЧМ-2018

Евродепутаты призвали игнорировать ЧМ-2018

Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

Обнародованы новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе

Обнародованы новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе

Новости экономики
еще новости
В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Новости общества
еще новости
Названы три знака Зодиака, которым повезет в мае 2018 года

Названы три знака Зодиака, которым повезет в мае 2018 года

В Центральном доме Российской Армии пройдет конференция, посвященная 75-летию Курской битвы

В Центральном доме Российской Армии пройдет конференция, посвященная 75-летию Курской битвы

В Госдуме намерены лишать депутатов и сенаторов мандата за несоответствие доходов и расходов

В Госдуме намерены лишать депутатов и сенаторов мандата за несоответствие доходов и расходов

Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО принимают участие в учении по тушению пожаров в Ростовской области

Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО принимают участие в учении по тушению пожаров в Ростовской области

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Премьер-министр Армении, признал, что протестующие были правы

Премьер-министр Армении, признал, что протестующие были правы

Геращенко озвучила число пропавших без вести в Донбассе

Геращенко озвучила число пропавших без вести в Донбассе

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Жириновский сообщил о рождении «новой Российской империи»

Жириновский сообщил о рождении «новой Российской империи»

Мировые новости
еще новости
В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов




Лента новостей
Путин одобрил разовые выплаты бывшим работникам ОВД с детьми-инвалидами - 20:00 Путин одобрил разовые выплаты бывшим работникам ОВД с детьми-инвалидамиГеращенко озвучила число пропавших без вести в Донбассе - 19:32 Геращенко озвучила число пропавших без вести в ДонбассеПринц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после новости о рождении третьего ребенка Кейт Миддлтон и - 19:28 Принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после новости о рождении третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца УильямаНазваны три знака Зодиака, которым повезет в мае 2018 года - 19:01 Названы три знака Зодиака, которым повезет в мае 2018 годаЛуценко: на КПП «Чонгар» задержано доверенное лицо Путина - 18:56 Луценко: на КПП «Чонгар» задержано доверенное лицо ПутинаЕсли Киев попробует вернуть Донбасс силой, то получит в ответ широкомасштабное российское - 18:53 Если Киев попробует вернуть Донбасс силой, то получит в ответ широкомасштабное российское вторжение, — экс-посол СШАЗеленые и тоска. Почему победа "Ак Барса" не спасла этот сезон КХЛ - 18:46 Зеленые и тоска. Почему победа Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина - 18:39 Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-УкраинаВ Центральном доме Российской Армии пройдет конференция, посвященная 75-летию Курской битвы - 18:35 В Центральном доме Российской Армии пройдет конференция, посвященная 75-летию Курской битвыОльгу Орлову расстроили комментарии подписчиков - 18:28 Ольгу Орлову расстроили комментарии подписчиковЖириновский сообщил о рождении «новой Российской империи» - 18:18 Жириновский сообщил о рождении «новой Российской империи»Обновлен кофе Nescafe Gold - 18:11 Обновлен кофе Nescafe GoldЗвезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестовали по обвинению в сексуальном рабстве - 18:00 Звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестовали по обвинению в сексуальном рабствеАврил Лавин появилась на красной дорожке и рассказала про новый альбом - 18:00 Аврил Лавин появилась на красной дорожке и рассказала про новый альбом
Последние новости
Бывший басист «Сектора Газа» умер в Воронеже - 21:21 Бывший басист «Сектора Газа» умер в Воронеже В Торонто микроавтобус протаранил толпу прохожих - 21:21 В Торонто микроавтобус протаранил толпу прохожих G7 решила создать спецгруппу для слежки за Россией - 21:21 G7 решила создать спецгруппу для слежки за Россией Премьер-министр Армении, признал, что протестующие были правы - 21:18 Премьер-министр Армении, признал, что протестующие были правы «Большая семёрка» создаст спецгруппу по отслеживанию поведения России - 21:07 «Большая семёрка» создаст спецгруппу по отслеживанию поведения России КХЛ утвердила структуру на новый сезон, "Торпедо" переведено в Восточную конференцию - 20:53 КХЛ утвердила структуру на новый сезон, Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына - 20:46 Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына Суд отказал СБУ в аресте имущества из офиса Савченко - 20:35 Суд отказал СБУ в аресте имущества из офиса Савченко Глава МИД Украины обеспокоен массовым бегством украинцев в Россию - 20:31 Глава МИД Украины обеспокоен массовым бегством украинцев в Россию Экс-премьер Армении Карапетян назначен и.о. премьера - 20:19 Экс-премьер Армении Карапетян назначен и.о. премьера США вынуждают РФ работать над окололунной станцией по их стандартам - 20:19 США вынуждают РФ работать над окололунной станцией по их стандартам Президент Армении принял отставку правительства после ухода Саргсяна - 20:19 Президент Армении принял отставку правительства после ухода Саргсяна Путин разрешил приставам блокировать сайты с «порочащими» данными - 20:18 Путин разрешил приставам блокировать сайты с «порочащими» данными
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"