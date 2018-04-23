Генпрокурор Украины заявил о задержании волонтёра, собиравшей подписи за Путина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности страны задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина.
Об этом Луценко написал в Facebook. Читайте по теме
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По его словам, гражданка Украины, которая состояла в неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры победы», являясь доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Владимира Путина, «незаконно» проводила в Крыму сбор подписей в поддержку его выдвижения на выборах 2018 года.
«В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия», — написал он.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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