Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает Совбез организации неэффективным, а также рассказал о начале новой холодной войны. Такие заявления прозвучали в его интервью шведскому телеканалу SVT.

Гутерриш в ответ на вопрос о законности авиаударов страна Запада по Сирии в ответ на появившуюся информацию о якобы химической атаке в городе Дума заявил, что «у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но теперь важно не оглядываться назад».

«Холодная война вернулась», — сказал он, пояснив, однако, что имеются существенные различия по сравнению с аналогичным периодом XX века. «Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков», — считает Гутерриш.

«Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все успокоилось», — заявил генсек ООН.

По мнению Гутерриша, конфликт между Россией и Западом является серьезным, и «мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея», — резюмировал он.