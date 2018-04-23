Геращенко озвучила число пропавших без вести в Донбассе

На данный момент более 400 человек считаются пропавшими без вести в Донбассе, кроме того, есть большая проблема с их поиском.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести и этот вопрос остается без существенных сдвигов.

Кроме того, она заявила о систематических нарушениях представителями ОРДЛО установленного перемирия. Также, участники встречи выразили свою готовность передать необходимый опыт относительно процессов адаптации участников боевых действий к мирной жизни и предоставить информацию о своей структуре, которая предоставляет услуги ветеранам.