Глава МИД Украины обеспокоен массовым бегством украинцев в Россию

Лидер украинской дипломатии Павел Климкин прокомментировал ситуацию с массовым проживанием украинских жителей, порядка 3 млн человек, на территории Российской Федерации, назвав «печальной для себя». Своими переживаниями он поделился с бывшими земляками на личной встрече в Торонто, - пишет Газета ру со ссылкой на «Укринформ».

«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России», - возмутился он.

При этом Климкин уверен, что многие его сограждане «не любят и Путина, и Россию». Они вынуждены так поступать, не имея другого выхода. По его заверениям, так долго продолжаться не может и, в скором времени, все изменится.

«Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», - цитирует источник слова украинского дипломата.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что уже сейчас в решении данной проблемы прослеживается положительная динамика (имея в виду последние отправления на заработки граждан Украины в страны Евросоюза).

Стоит напомнить, что СМИ неоднократно освещали ревностное отношение МИД Украины к совершаемым украинцами поездкам в РФ. Одним из запоминающихся стало сравнение подобного выбора с «билетом в один конец».