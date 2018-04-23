Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ

Главы внешнеполитических ведомств государств G7 по итогам совещания в Торонто выступят с жестким заявлением в адрес России.

Источник агентства «Интерфакс» заявил, что «тон заявления будет жестким, однако дающий понять, что двери для сотрудничества являются открытыми». По словам источника, Москва, если хочет, чтобы отношение к России было «как к великой державе», должна работать со странами G7.

«Жестким» заявление будет по вопросам Украины и Сирии.

По данным источников, на совещании не будут обсуждаться новые ограничения против России, однако эта тема может быть рассмотрена в ходе двусторонних встреч.

Ранее в МИД Канады сообщили, что государства «Большой семерки» собираются сохранить санкции против РФ.