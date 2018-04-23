Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Радостное событие в британской королевской семье: 35-летний принц Уильям и 36-летняя Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз — у них родился мальчик! Малыш весом почти четыре килограмма (3, 827) появился на свет в 11.01 по местному времени. Эту информацию уже подтвердили в Кенсингтонском дворце:

Ее Королевское Высочество и новорожденный хорошо себя чувствуют. Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, принц Гарри, а также близкие и родные обеих семей очень счастливы,

— говорится в заявлении.

Как и предыдущие два раза, Кейт рожала в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где появились на свет их с Уильямом старшие дети — четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта. Однако до последнего ходили слухи, что в этом году традиция будет нарушена и герцогиня откажется от клиники в пользу домашних родов, как в свое время было принято в королевской семье — чтобы оградить себя и ребенка от толпы папарацци и поклонников, которые собираются у здания больницы. Но слухи оказались слухами: 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Как герцог и герцогиня Кембриджские назвали ребенка, пока не сообщается, но у букмекеров в фаворитах были два имени: Алиса, если родится девочка, и Филипп, если будет мальчик. Интересно, что пол ребенка заранее не был известен: эту информацию родители решили не выяснять.

О беременности Кейт Миддлтон стало известно в сентябре прошлого года. Как и предыдущие две, эта протекала нелегко: на первых порах Кейт ужасно страдала от токсикоза, из-за чего отменила все публичные мероприятия и даже пропустила первый день сына Джорджа в школе. Однако вскоре самочувствие герцогини улучшилось, и все потекло по-старому: Кейт снова стала часто появляться в свете, радуя поклонников эффектными образами, и даже сопровождала принца Уильяма в официальных зарубежных турне.

Кейт Миддлтон

Герцогиня до последнего не уходила в декретный отпуск, причем график ее был таков, что мы едва ли не каждый день видели ее на каком-нибудь публичном мероприятии. Надеемся, это означает, что и теперь, родив третьего ребенка, Кейт сможет довольно скоро вернуться к своим официальным обязанностям, пусть и не будет поначалу выполнять их в полном объеме. Одно мы знаем наверняка — на грядущей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл мы точно увидим Кейт, Уильяма и их очаровательных малышей!

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой