Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые показали новорожденного сына

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденным сыном

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили новорожденного сына миру: супруги вместе с ребенком вышли к толпе поклонников и журналистов, ожидающих их у больницы Святой Марии в Лондоне, и поприветствовали собравшихся.

Первые фотографии малыша, который появился на свет сегодня, 23 апреля, уже облетели все мировые СМИ.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Новорожденный сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с новорожденным сыном

Напомним, всего несколько часов назад Кенсингтонский дворец поделился радостной новостью: в 11.01 утра по местному времени 36-летняя Кейт Миддлтон и 35-летний принц Уильям стали родителями в третий раз — у супругов родился сын.

Собравшаяся ранним утром около дверей госпиталя Святой Марии британская публика с нетерпением ждала, когда же герцог и герцогиня Кембриджские выйдут из его дверей и покажут новорожденного. Всего через несколько часов после родов Кейт Миддлтон выписали из больницы, и она с малышом на руках появилась перед томившимися в ожидании британцами. Встречать Кейт приехал муж, принц Уильям, причем вместе с их детьми — четырехлетним принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которой 2 мая исполнится три года.

Принц Уильям с детьми, принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем

Принцесса Шарлотта

Появление Кейт и Уильяма на публике вместе с новорожденным вызвало не меньший ажиотаж, чем в 2013 и в 2015 годах, когда они впервые показали британскому народу принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В этот раз Кейт Миддлтон вышла из госпиталя в платье и туфлях на каблуках и выглядела хоть и немного уставшей, но все же очень счастливой. Ребенок, чье имя пока не обнародовали (хотя принц Уильям недавно проболтался, что хотел бы назвать сына Джеком), был завернут в белый конверт для новорожденных и сладко спал на руках у своей матери.

После традиционной фотосессии супруги вместе с малышом отправились домой, где их ждали дети, родные и близкие.

Кейт Миддлтон

Принц Уильям

Поклонники ждут выхода Кейт Миддлтон