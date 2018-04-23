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Кейт Миддлтон родила мальчика


Добавлено: 23 апр 2018 в 23:21, Категория: Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон родила мальчика

Герцогиня Кембриджская сегодня, в 11 утра по лондонскому времени, родила третьего ребенка. Это уже второй мальчик в семье. Малыш, весом 3,800 килограмов, вместе со своей мамой — Кейт Миддлтон — чувствует себя отлично. Имя королевская семья пока не разглашает, но уже появились первые фотографии в новом составе. Кейт в алом платье вместе с новорожденным встречает улыбки окружающих. Старшие дети герцогини — Шарлотта и Джордж — в скором времени совершенно не будут скучать. К тому же, на днях стало известно о беременности сестры Кейт Миддлтон — Пиппы. Похоже, в королевской семье — настоящий бэби-бум.





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Добавлено: 23 апр 2018 в 23:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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