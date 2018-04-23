Климкин: В G7 согласны с позицией Украины по миротворцам на Донбассе

Страны G7 поддерживают позицию Украины по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после ознакомительной сессии саммита глав МИД стран G7, передает Укринфом.

«Обсуждая формат миротворческой операции все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность (тяжелое оружие должно не работать и строго контролироваться), затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам», — сказал Климкин.

По его словам, Россия хочет укрепить свое влияние в регионе.

«Мы понимаем, что Россия пытается оставить свой протекторат, она не хочет его менять, а наоборот — укрепить и в дальнейшем продвинуть как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить», — добавил Климкин.

Ранее Климкин заявил, что разрыв между Киевским и Московским патриархатом был неизбежен.

Фото: УНИАН