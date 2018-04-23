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Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО)


Добавлено: 23 апр 2018 в 03:46, Категория: Новости на сегодня
Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО)

Писательница, основатель Международного дискуссионного клуба «18 марта» Диана Кади написала книгу «Почему я поддерживаю Путина. Манифест крымской татарки».

Ранее презентация книги прошла в Крыму. Она уже переведена на английский язык и в ближайшее время будет представлена и на Западе. 21 апреля при информационной поддержке News Front Диана Кади презентовала свою книгу своим читателям в «Президент-Отеле» в Москве.

В книге описываются события, произошедшие в мире после присоединения Крыма к России, такими, какими их увидела крымско-татарская писательница. Речь также идет о борьбе с пропагандой Киева и деятельности запрещенного в России меджлиса* крымско-татарского народа.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что я разделяю тех, кто называет себя „крымскими татарами“, можно сказать „профессиональными“ крымскими татарами и простым народом, который миролюбив и лоялен к России», — отметила автор.

Диана Кади — писательница, общественный деятель, автор романов «Враг не должен видеть твоих слез» и «Отвратительная истина». Основатель международного дискуссионного клуба «18 марта», цель которого — поиск путей официального признания широким мировым сообществом суверенного и свободного выбора Крыма.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 03:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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