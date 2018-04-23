Кудрин: Отвечать на санкции США необходимо в политической плоскости

Ответ на антироссийские санкции Соединенных Штатов Америки должен быть в первую очередь политическим — заявил Алексей Кудрин, глава совета Центра стратегических разработок. Кудрин уверен, что ответ на американские санкции, осуществленный в экономической плоскости, навредит отечественному бизнесу.Тринадцатого апреля 2018-го, напомним, в Государственную думу был внесен проект закона об ответе на санкции США. Согласно документу, правительство РФ по решению президента может ввести против США шестнадцать разнообразных ответных санкций.Это, в частности, запрет ввоза некоторых типов табачной, алкогольной и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, запреты и ограничения могут коснуться американских медицинских препаратов. Плюс, в рамках контрсанкций планируется разорвать сотрудничество по некоторым космическим и авиастроительным проектам."Ответные меры должны быть очень аккуратными, потому что велика вероятность ситуации, при которой мы накажем сами себя. Промышленность России, как следует помнить, сильно зависит от импортного оборудования, поэтому ответные санкции могут больно ударить прежде всего по российскому бизнесу", — говорит Кудрин.