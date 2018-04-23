Кудрин отверг возможность скорого восстановления курса рубля

Бывший министр финансов РФ, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не считает возможным возвращение прежнего курса рубля в ближайшее время.

«Пока мы видим, что процесс идет, он инерционный, но он пока связан с сохранением санкций. И раз вот эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни, два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям», — цитирует «Интерфакс» заявление Кудрина в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Экс-глава Минфина РФ считает причиной нынешней ситуации с курсом рубля заблуждение со стороны западных фондов, которые «переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию». По его словам, эта переоценка — «серьезный показатель, поэтому рубль не восстановился окончательно».